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    18 агентств ООН расположены в Алматы

    20 Августа 2021, 15:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин перечислил агентства ООН, расположенные в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Алматы по праву можно назвать региональным центром многостороннего сотрудничества», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.

    По его словам, в здании международных организаций в Алматы расположены представительства 18 агентств ООН, обладающих региональным и субрегиональным статусом (UNDP, IOM, UNESCO, UNEP, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UNOHCHR, UNODC, UNESCAP, UNHCR, UNISDR, UNOCHA, WHO, UNDSS, UNDGC, UN WOMEN, FAO).

    Кроме того, в городе представлены другие международные организации и дипломатический корпус.

    «В данном контексте открытие временного офиса UNAMA (Миссии ООН по содействию Афганистану - ред.) послужит хорошим подспорьем для дальнейшего укрепления статуса города в качестве регионального хаба ООН», - заключил спикер.

    Ранее А. Рахметуллин доложил о передислокации Миссии ООН по содействию Афганистану из Афганистана в Казахстан (Алматы).


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН МИД РК Алматы Афганистан
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