18,5 трлн. тенге нужно инвестировать в основной капитал Казахстана - Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителям министерств и регионов необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритет должен отдаваться насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и обеспечению роста несырьевой продукции. Для повышения деловой активности и качественного развития экономики нужно активизировать работу над привлечением внутренних и внешних инвестиций», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо также сконцентрироваться на реализации пула запланированных инвестпроектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и других сферах.

«Нам нужно обеспечить привлечение инвестиций в основной капитал 18,5 трлн тенге. Важно продолжить реализацию мер по развитию предпринимательства и конкуренции, а также по снижению уровня теневой экономики. Нам необходимо сделать акцент на обеспечении рабочих мест именно в малом и среднем бизнесе. Следует активно поддерживать инициативы по созданию новых и расширению существующих производств», - добавил Алихан Смаилов.

Премьер ответил также необходимость создания максимальных условий для открытия и ведения бизнеса, оперативному решению всех проблемных вопросов предпринимателей.

«Эта задача должна быть на постоянном контроле у профильных министерств и акиматов. В этом вопросе должно быть обеспечено тесное взаимодействие государственных органов с палатой предпринимателей «Атамекен» и экспертным сообществом», - резюмировал Алихан Смаилов.



