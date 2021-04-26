1799 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1799 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 441,

город Алматы - 493,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 109,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 263,

Атырауская область - 143,

Восточно-Казахстанская область - 44,

Западно-Казахстанская область - 57,

Карагандинская область - 171,

Кызылординская область - 31,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 13,

Северо-Казахстанская область - 9,

Туркестанская область - 9.

Итого выздоровевших в Казахстане - 263446.



