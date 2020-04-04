179 тысяч кубометров талых вод откачано в пристоличных районах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Силами департамента по ЧС Акмолинской области и местными исполнительными органами в Целиноградском районе откачано 179 тысяч кубометров талых вод. Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Целиноградском районе в круглосуточном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с прошлым периодом вывоз снега увеличен в разы. Уже вывезено 736 583 куб. м снега, а за аналогичный период прошлого года - 56 000 куб. м снега. В вывозе снега приоритет на территории Караоткельского сельского округа, где вывезено 127 020 куб. м снега, очищено 160 водопропускных устройств на автомобильных дорогах республиканского, областного и районного значения, также в приоритете расчистка арыков и каналов для пропуска талых вод в черте населенных пунктов - всего очищено и расширено 20 160 метров, причем большая часть приходится на село Коянды.

«Активно ведутся работы по руслу реки Есиль. Так, на территории Караоткельского и Талапкерского сельских округов от мостового сооружения кольцевой дороги до села Нуресиль ведутся работы по спрямлению, углублению и расширению русла, в общей сложности суммарная протяженность работ превышает 3 000 метров. Река благополучно вошла в направлении нового русла благодаря раннему дроблению и вскрытию ледовых поверхностей на реке. С 10 по 13 марта проведены взрывные работы на реках Нура и Есиль, где общая площадь взрывных работ составила 3 400 м2 льда», - пояснили в ведомстве.

Беспрецедентными мерами стало спрямление русла в районе непосредственно вблизи села Талапкер. Помимо спрямления, расширения и отвода реки от села, предприняты меры по полному отсечению рукава реки, непосредственно входящего в населенный пункт, но для большей уверенности продолжены мероприятия по наращиванию защитного вала в районах конечной остановки и районах Баршын и Мадениет.

«Сейчас в Целиноградском районе задействованы в противопаводковых работах 198 человек - это силы ДЧС и местных исполнительных органов, 84 единицы техники и 40 мотопомп. Нужно отметить, что пока паводкам благоволит погода, выветривая влагу из снега, а также чередуя температурный режим, отсутствие эффекта дружной весны, что дает возможность спокойного прохождения первой и второй фазы паводка. Но весна еще может удивлять, поэтому находимся в постоянной готовности, расслабляться времени нет», - поделился начальник ОЧС Целиноградского района Арман Нуркенов.