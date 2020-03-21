178 казахстанцев возвращены домой из Грузии и России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса отечественные авиакомпании выполняют рейсы по возврату граждан Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал комитета гражданской авиации.

«За минувшие сутки воздушными судами гражданской авиации совершен ряд рейсов по перевозке оставшихся пассажиров. Авиакомпанией «Air Astana» из Тбилиси в Алматы вывезены 143 пассажира, авиакомпанией «SCAT» из города Москва (Внуково) - 35 пассажиров, в том числе вернулись казахстанские туристы, которые находились там транзитом», - сообщили в КГА.

Как сообщалось ранее, в московском аэропорту Внуково находились 15 казахстанцев (11 из них летели транзитом на родину из Доминиканской Республики, по 1 – из Германии, Шри-Ланки, Нячанга (Вьетнам) и Гоа (Индия).