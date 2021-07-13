08:15, 13 Июль 2021 | GMT +6
1770 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1770 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 356,
город Алматы - 212,
город Шымкент - 101,
Акмолинская область - 43,
Актюбинская область - 87,
Алматинская область - 38,
Атырауская область - 105,
Восточно-Казахстанская область - 34,
Жамбылская область - 102,
Западно-Казахстанская область - 28,
Карагандинская область - 405,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 38,
Мангистауская область - 39,
Павлодарская область - 80,
Северо-Казахстанская область - 34,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 415268.