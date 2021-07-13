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    08:15, 13 Июль 2021 | GMT +6

    1770 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1770 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 356,

    город Алматы - 212,

    город Шымкент - 101,

    Акмолинская область - 43,

    Актюбинская область - 87,

    Алматинская область - 38,

    Атырауская область - 105,

    Восточно-Казахстанская область - 34,

    Жамбылская область - 102,

    Западно-Казахстанская область - 28,

    Карагандинская область - 405,

    Костанайская область - 36,

    Кызылординская область - 38,

    Мангистауская область - 39,

    Павлодарская область - 80,

    Северо-Казахстанская область - 34,

    Туркестанская область - 32.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 415268.



    Теги:
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