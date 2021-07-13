1770 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1770 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 356,

город Алматы - 212,

город Шымкент - 101,

Акмолинская область - 43,

Актюбинская область - 87,

Алматинская область - 38,

Атырауская область - 105,

Восточно-Казахстанская область - 34,

Жамбылская область - 102,

Западно-Казахстанская область - 28,

Карагандинская область - 405,

Костанайская область - 36,

Кызылординская область - 38,

Мангистауская область - 39,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 34,

Туркестанская область - 32.

Итого выздоровевших в Казахстане - 415268.



