177 человек заболели, 405 выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 33,
в городе Алматы – 15,
в городе Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 19,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области - 2,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 5,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 15,
в Карагандинской области – 27,
в Улытауской области - 6,
в Костанайской области – 19,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 8. ⠀
Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.
За сутки в Казахстане 405 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 24,
в городе Алматы - 13,
в Атырауской области - 4,
в Абайской области - 10,
в ЗКО - 52,
в Карагандинской области - 40,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 55,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 25,
в Павлодарской области - 54,
в СКО - 121,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели 1 363 761 человек от COVID-19.