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    177 человек заболели, 405 выздоровели от коронавируса в Казахстане

    15 Сентября 2022, 08:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане – 33,

    в городе Алматы – 15,

    в городе Шымкенте – 1,

    в Акмолинской области – 19,

    в Актюбинской области – 4,

    в Алматинской области – 1,

    в Жетысуской области - 2,

    в Атырауской области – 4,

    в ВКО – 5,

    в Абайской области - 1,

    в Жамбылской области – 1,

    в ЗКО – 15,

    в Карагандинской области – 27,

    в Улытауской области - 6,

    в Костанайской области – 19,

    в Мангистауской области – 6,

    в Павлодарской области – 10,

    в СКО – 8. ⠀

    Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.

    За сутки в Казахстане 405 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 24,

    в городе Алматы - 13,

    в Атырауской области - 4,

    в Абайской области - 10,

    в ЗКО - 52,

    в Карагандинской области - 40,

    в Улытауской области - 3,

    в Костанайской области - 55,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области - 25,

    в Павлодарской области - 54,

    в СКО - 121,

    в Туркестанской области - 2.

    Всего в стране выздоровели 1 363 761 человек от COVID-19.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коронавирус в РК
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