1758 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1758 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 444,

город Алматы - 201,

город Шымкент - 74,

Акмолинская область - 121,

Алматинская область - 118,

Атырауская область - 195,

Восточно-Казахстанская область - 56,

Западно-Казахстанская область - 93,

Карагандинская область - 196,

Костанайская область - 6,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 109,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 54,

Туркестанская область - 14.

Итого выздоровевших в Казахстане - 280342.



