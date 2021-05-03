08:16, 03 Май 2021 | GMT +6
1758 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1758 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 444,
город Алматы - 201,
город Шымкент - 74,
Акмолинская область - 121,
Алматинская область - 118,
Атырауская область - 195,
Восточно-Казахстанская область - 56,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 196,
Костанайская область - 6,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 109,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 54,
Туркестанская область - 14.
Итого выздоровевших в Казахстане - 280342.