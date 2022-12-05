175 скотокрадов задержали за три дня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейскими за три дня задержаны 175 человек за кражи скота. Об этом сообщил на брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Кудияр Нурсейтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для выявления и пресечения скотокрадства министерство совместно с органами ветеринарного контроля и местными исполнительными органами на системной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия. На прошлой неделе 28-30 ноября было организовано очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад», в котором участвовали более 4 тысяч сотрудников полиции, 327 сотрудников управлений сельского хозяйства и ветеринарного контроля», – сказал К.Нурсейтов.

По его словам, в ходе ОПМ было проверено более 7 тыс. единиц автотранспорта, перевозящих скот и мясную продукцию, более 2 тыс. пунктов закупки скота и продажи мясной продукции, а также около 7 тыс. крестьянских хозяйств, отдаленных участков и фермеров. Выявлено 222 факта скотокрадства, задержаны 175 человек, в том числе 26 групп. Найдено и возвращено законным владельцам 977 голов сельскохозяйственных животных. Выявлено 786 правонарушений, связанных с перевозкой и продажей скота и мясной продукции без соответствующих документов.

Как сообщил К.Нурсейтов, с целью защиты скота, МВД РК рекомендует владельцам: заключать трехсторонние договора «владелец-акимат-пастух», чтобы не оставлять скот без присмотра; использовать современные способы контроля за животными путем установки GPS-трекеров; обязательно клеймить и метить поголовье, это помогает в поиске похищенных животных и в решении споров.



