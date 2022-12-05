Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    175 скотокрадов задержали за три дня в Казахстане

    5 Декабря 2022, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейскими за три дня задержаны 175 человек за кражи скота. Об этом сообщил на брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Кудияр Нурсейтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для выявления и пресечения скотокрадства министерство совместно с органами ветеринарного контроля и местными исполнительными органами на системной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия. На прошлой неделе 28-30 ноября было организовано очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад», в котором участвовали более 4 тысяч сотрудников полиции, 327 сотрудников управлений сельского хозяйства и ветеринарного контроля», – сказал К.Нурсейтов.

    По его словам, в ходе ОПМ было проверено более 7 тыс. единиц автотранспорта, перевозящих скот и мясную продукцию, более 2 тыс. пунктов закупки скота и продажи мясной продукции, а также около 7 тыс. крестьянских хозяйств, отдаленных участков и фермеров. Выявлено 222 факта скотокрадства, задержаны 175 человек, в том числе 26 групп. Найдено и возвращено законным владельцам 977 голов сельскохозяйственных животных. Выявлено 786 правонарушений, связанных с перевозкой и продажей скота и мясной продукции без соответствующих документов.

    Как сообщил К.Нурсейтов, с целью защиты скота, МВД РК рекомендует владельцам: заключать трехсторонние договора «владелец-акимат-пастух», чтобы не оставлять скот без присмотра; использовать современные способы контроля за животными путем установки GPS-трекеров; обязательно клеймить и метить поголовье, это помогает в поиске похищенных животных и в решении споров.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Борьба с преступностью МВД РК Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трудоустройство за 800 тысяч тенге обещала мошенница в Туркестанской области
    20-летний грабитель нападал на посетителей ресторанов в Алматы
    Закладчика «синтетики» задержали в Шымкенте
    Кредиты на 13 млн тенге оформили аферисты на акмолинцев
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров