175-летие Жамбыла отмечают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялся музыкально-поэтический вечер «Жыр алыбы Жамбыл», посвященный 175-летию великого акына, композитора Жамбыла. Также в честь поэта организованы книжные выставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проводилось в рамках 30-летия Дня Независимости РК в Национальной библиотеке.

«В этом году исполняется 175 лет со дня рождения мастера казахского устно-поэтического искусства Жамбыла Жабайулы. В связи с этим, в стране уже начались международные и республиканские мероприятия. Запланированы книжные и художественные выставки, международные конференции, выпуск трехтомных изданий, перевод его трудов на шесть языков мира и т.д. Мы должны возродить поэтическое наследие акына, широко продвигать и популяризовать его творчества, ознакомить с ним нашу молодежь. В этой цели во всех библиотеках, школах, вузах, домах культуры Казахстана проходят мероприятия в честь 175-летия Жамбыла», - сказал член государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла, профессор, доктор филологических наук Темирхан Тебегенов.

По его словам, мероприятия, проводимые ранее в честь 175-летия Абая, 1150-летия аль-Фараби и 750-летия Золотой Орды показали свою эффективность и дали будущему поколению духовно-нравственное воспитания.

«Такие мероприятия не дают забыть наших предков, нашу культуру и традиции, историю. И народ верит нашему подрастающему поколению, и что наши традиции продолжится и в дальнейшем», - добавил он.

В рамках музыкально-поэтического вечера в читальных залах отдела искусств, мировой литературы, «Қазақстан кітаптары» имени Ораза Жандосова, а также в зале периодических изданий организованы книжные выставки, посвященные 175-летию великого акына, классика народного импровизаторского искусства Жамбыла, где представлены его произведения и литература о нем.

28 февраля 2021 года исполняется 175 лет со дня рождения мастера казахского устно-поэтического искусства Жамбыла Жабаева (1846-1945). Его жизнь, охватившая почти столетие, была подчинена одной цели – служению интересам родного народа, в памяти которого великий акын навсегда останется непревзойденным мастером слова.