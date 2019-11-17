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    175-летие Абая отметили в Брюсселе

    17 Ноября 2019, 02:27

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе в пятницу отметили 175-летие Абая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в Бельгии.

    Литературный вечер, посвященный великому казахскому поэту и просветителю, провели в Посольстве Казахстана в Бельгии с участием сотрудников казахстанского дипломатического представительства и их семей, а также проживающих в Бельгии соотечественников.

    Специальными гостями творческого вечера стали литературный агент, член Всемирной ассоциации казахов, представитель культурно-делового центра «Асыл Отан» Бақтыгүл Маханбетова, казахстанские ученые-филологи, писатели Дандай Ысқақұлы, Клара Қабылғазина, Нұрым Тайбек и другие, прибывшие в Брюссель в рамках участия в «Евразийском книжном форуме и литературном фестивале».

    «Абай – великий сын казахского народа, душа и вечный рассвет Великой степи. Наследие Абая не имеет возраста, оно вне времени и вне всяких границ», - отметила в своем выступлении Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан.

    По словам Б.Маханбетовой, «Абай – это и Конфуций, и Гете, и Шекспир, и Пушкин в одном лице. Наша задача сегодня – донести до всех людей в мире всю глубину мысли Абая, и помочь в правильном понимании его бесценного наследия».

    В ходе мероприятия казахстанские ученые-филологи рассказали также о достоянии Абая, интересных фактах из его творчества. Были высказаны мнения о существующих проблемах качественного перевода произведений казахского мыслителя, полных глубокого значения и смысла.

    На встрече прозвучали стихотворения Абая «Күз» и «Ғылым таппай мақтанба» в исполнении детей Бексултана и Темирлана Кайырбековых.

    В завершение вечера Б.Маханбетова вручила в фонд библиотеки Посольства более 10 книг о достоянии Абая на казахском, русском и английском языках.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Культура Бельгия Абай
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