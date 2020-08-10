175 лет назад родился великий казахский поэт Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 175 лет назад, 10 августа 1845 года в Жидебае в Семипалатинской области в семье бая Кунанбая родился сын Ибрагим, вошедший в историю под именем Абая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абаем (внимательный, осторожный) называла его бабушка Зере. Это поэт, композитор, просветитель, философ, основатель казахского литературного языка, литературы. На его воспитание и оказали большое влияние мать Улжан и бабушка Зере. Абай рос в творческой атмосфере. Образование получил сначала у муллы, затем продолжил его в Семипалатинске в медресе Ахмеда Ризы. Также ходил на занятия в русскую школу. Изучал несколько языков.

Восстановленное здание медресе Ахмеда Ризы в Семее

К концу учебы начал писать стихи, сначала приписывая их авторство другу Кокпаю Джантасову. С 13 лет отец Кунанбай стал приучать Абая к деятельности главы рода. В 28 лет Абай отходит от неё, целиком занявшись самообразованием, но только к 40 годам создаёт свои первые взрослые стихотворения. Значительным событием для Абая явилось его общение с политическими ссыльными Е. П. Михаэлисом, Н. Долгополовым, С. Гроссом.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и учёные Востока Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, Физули, ибн Сина, а также произведения русских классиков. Он переводил на казахский язык произведения Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.

Абай способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов.

Ввёл в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия.

Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» - «Қара сөздер».

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» стала народной.

Кроме того, он всегда оказывал поддержку молодым талантам – пробуждал у них интерес к знаниям, искусству, помогал с учебой. Вокруг великого акына образовалась целая плеяда поэтов, мастеров слова, композиторов, выдающихся людей своего времени.

Например, на воспитание Анияра Молдабаева большое влияние оказал Абай.

Анияр был благодарен великому поэту. Абай в Семее помог ему купить дом у купца Москвина. Когда поэт и его дети, родные приезжали в город, останавливались в этом доме. Здесь были Какитай, Шакарим, Магауия, Акылбай, Турагул. В одно время там жил и Мухтар Ауэзов. Позже в Семее в доме Анияра (сейчас по адресу: улица Богенбай батыра, 132), собирались знакомые Абая, алашординцы.

Сборник «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева» был напечатан в Петербурге в типографии Илияса Бораганского в 1909 году объемом 120 страниц на казахском языке арабским шрифтом. После смерти Абая в 1904 году его родственники и дети приступили к сбору творчества поэта и подготовке к печати его трудов. Племянник поэта Какитай и сын Турагул весной 1905 года собрали стихи поэта. Эти стихотворения в течение месяца переписывал мулла Мурсеит Бикеулы. С пересылкой экземпляров сборника и внесенных правок помогал Анияр Молдабаев. Собрать рукопись великого поэта и подготовить ее к печати поручил Какитаю и Турагулу Алихан Букейханов. В статье о смерти Какитая, опубликованной в газете «Қазақ» от 18 января 1915 года, Алихан писал: «В 1904 году в письме детям Абая я писал о необходимости издания сборника стихов поэта».

Первый сборник стихотворений Абая

Абай оказал большое влияние на казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков. Руководители движения Алаш Орда воспринимали Абая как своего духовного предшественника. Алихан Букейханов стал первым биографом Абая. Его статья «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» — некролог казахского народного поэта была напечатана в газете «Семипалатинский листок» в 1905 году. Затем с портретом Абая она печаталась в журнале «Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества» в 1907 году.

Основной комплекс Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» расположен в городе Семее, по адресу: улица Кайыма Мухамедханова, 29.

Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили»

Литературно-мемориальный музей был создан по предложению Мухтара Ауэзова в 1940 году в доме Анияра. Сейчас в этом доме находится музей «Алаш арыстары – Мухтар Ауэзов».

Музей «Алаш арыстары – Мухтар Ауэзов»

В музее и его отделах представлено свыше 20 тысяч подлинных экспонатов. Работает 82 человека. Но больше всего, пожалуй, удивила преданность сотрудников своей работе, которые, несмотря на трудности и сложные условия, продолжают хранить вещественную память о поэте, знакомят с жизнью и творчеством Абая всех желающих.

В Абайском районе площадь музея-заповедника занимает 6400 га. В него входят 16 объектов. В том числе дом-музей Абая в урочище Жидебай, колодец Кунанбая, могилы Зере и Улжан, мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», мечеть комплекса., музей Мухтара Ауэзовав Борили, мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», охотничий домик Шакарима и другие.

Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим»

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В прошлом году 175-летию Абая был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Японии, Узбекистане. Послы Франции и США в Казахстане, депутат британского парламента и писатель также присоединились к поэтическому марафону.

К 175-летию великого казахского поэта запущен новый телеканал «Абай ТВ», проводятся выставки, открываются памятники, опубликованы «Слова назидания на украинском языке, книга на арабском языке под названием «Наставления Абая народу Казахстана», в Узбекистане издана книга «Мудрое слово Абая» и так далее.

Аэропорт города Семея стал носить имя Абая, проходят реставрационные работы в музее Абая и театре, названном в честь великого поэта.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

Произведения Абая актуальны и сейчас, к сожалению, в нашем обществе еще есть завистники, лжецы, подхалимы и невежды. По мнению мыслителя, только учение, стремление, труд могут изменить людей.

«Начало человечности — любовь и справедливость. Они присутствуют во всем и решают все. Это — венец творения. В ком господствуют чувства любви и справедливости, тот — мудр, тот — учен. Мы не способны придумать науку, мы можем только видеть, осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом», - так заканчиваются «Слова назидания» Абая.