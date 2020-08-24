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175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

24 Августа 2020 08:01
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175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 68 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 8 / 4

город Алматы - 12 / 3

город Шымкент - 1 / 0

Акмолинская область - 14 / 8

Актюбинская область - 5 / 2

Алматинская область - 7 / 3

Атырауская область - 15 / 13

Восточно-Казахстанская область - 28 / 3

Жамбылская область - 6 / 3

Западно-Казахстанская область - 13 / 7

Карагандинская область - 20 / 6

Костанайская область - 10 / 5

Кызылординская область - 1 / 1

Павлодарская область - 13 / 3

Северо-Казахстанская область - 12 / 3

Туркестанская область - 10 / 4

Всего в стране выявлены 104718 заболевших.



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#Коронавирус  
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