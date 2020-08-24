175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 68 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 8 / 4
город Алматы - 12 / 3
город Шымкент - 1 / 0
Акмолинская область - 14 / 8
Актюбинская область - 5 / 2
Алматинская область - 7 / 3
Атырауская область - 15 / 13
Восточно-Казахстанская область - 28 / 3
Жамбылская область - 6 / 3
Западно-Казахстанская область - 13 / 7
Карагандинская область - 20 / 6
Костанайская область - 10 / 5
Кызылординская область - 1 / 1
Павлодарская область - 13 / 3
Северо-Казахстанская область - 12 / 3
Туркестанская область - 10 / 4
Всего в стране выявлены 104718 заболевших.
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