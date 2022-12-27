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    175 человек заболели ковидом в Казахстане за сутки

    27 Декабря 2022, 08:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2563 человека (–2429 + и 134 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По информации ведомства, из них в стационарах находятся 326 пациентов, на амбулаторном уровне – 2237 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

    За 26 декабря в Казахстане заболели ковидом 175 человек.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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