175 человек заболели ковидом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2563 человека (–2429 + и 134 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации ведомства, из них в стационарах находятся 326 пациентов, на амбулаторном уровне – 2237 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

За 26 декабря в Казахстане заболели ковидом 175 человек.



