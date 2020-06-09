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175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

9 Июня 2020 19:53
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175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 31,

город Алматы - 23,

город Шымкент - 7,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Актюбинская область - 10,

Жамбылская область - 37,

Карагандинская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 28,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 6,

Павлодарская область - 2,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7986:

г. Нур-Султан – 1652

г. Алматы – 1929

г. Шымкент – 443

Акмолинская область – 141

Актюбинская область – 244

Алматинская область – 287

Атырауская область – 834

Восточно-Казахстанская область – 81

Жамбылская область – 271

Западно-Казахстанская область – 451

Карагандинская область – 530

Костанайская область – 141

Кызылординская область – 304

Мангистауская область – 193

Павлодарская область – 172

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 265


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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