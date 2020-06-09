-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 175 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 31,
город Алматы - 23,
город Шымкент - 7,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Актюбинская область - 10,
Жамбылская область - 37,
Карагандинская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 28,
Костанайская область - 5,
Кызылординская область - 6,
Павлодарская область - 2,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 7986:
г. Нур-Султан – 1652
г. Алматы – 1929
г. Шымкент – 443
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 244
Алматинская область – 287
Атырауская область – 834
Восточно-Казахстанская область – 81
Жамбылская область – 271
Западно-Казахстанская область – 451
Карагандинская область – 530
Костанайская область – 141
Кызылординская область – 304
Мангистауская область – 193
Павлодарская область – 172
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 265
- Три человека скончались от коронавируса в РК
- Пациентка с коронавирусом рассказала о лечении в инфекционном госпитале Караганды
- На карантин закрыто здание Алматинского областного суда в Талдыкоргане
- Плюс 29: всего выздоровевших от коронавируса в Казахстане 8015
- Пять новых случаев коронавируса выявлено в Кокшетау
- 10-месячного ребенка вылечили от коронавируса в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана