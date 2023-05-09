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    174 ветерана ВОВ проживают в Узбекистане

    9 Мая 2023, 10:43

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Число проживающих в Узбекистане участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на данный момент составляет 174 человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным министерства обороны Узбекистана, больше всего участников войны проживает в Ташкенте - 55. В Ташкентской области - 26, в Ферганской - 19, в Самаркандской и Кашкадарьинской - по 10, в Навоийской - 9, в Сурхандарьинской - 8, в Бухарской и Наманганской - по 7, в Андижанской и Джизакской - по 6, в Хорезмской - 5, в Каракалпакстане и Сырдарьинской области - по 3.

    Число участников войны и тылового фронта, которым 100 и более лет, составляет 25 человек. Самому старшему ветерану - 112 лет. Самая молодая 78-летняя труженица тыла родилась в 1944 году в концлагере в Германии.

    Согласно указу главы республики, в этом году каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 18 млн сумов ($1,6 тысячи).

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Узбекистан Мировые новости
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