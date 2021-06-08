1739 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1739 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 182,

город Алматы - 153,

город Шымкент - 166,

Акмолинская область - 99,

Актюбинская область - 98,

Алматинская область - 17,

Атырауская область - 83,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 154,

Карагандинская область - 293,

Костанайская область - 153,

Кызылординская область - 36,

Мангистауская область - 18,

Павлодарская область - 119,

Северо-Казахстанская область - 29,

Туркестанская область - 88.

Итого выздоровевших в Казахстане - 369024.