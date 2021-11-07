1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1735 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 116,

город Алматы - 190,

город Шымкент - 48,

Акмолинская область - 136,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 82,

Атырауская область - 14,

Восточно-Казахстанская область - 336,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 326,

Карагандинская область - 133,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 112,

Павлодарская область - 25,

Северо-Казахстанская область - 149,

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане – 900 763.