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1735 казахстанцев выздоровели от коронавируса
7 Ноября 2021 08:16
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НУР-СУЛТТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1735 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 116,
город Алматы - 190,
город Шымкент - 48,
Акмолинская область - 136,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 82,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 336,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 326,
Карагандинская область - 133,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 112,
Павлодарская область - 25,
Северо-Казахстанская область - 149,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане – 900 763.
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