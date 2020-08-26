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173 случая коронавируса выявлено за сутки - всего 105075 заболевших в РК

26 Августа 2020 08:01
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173 случая коронавируса выявлено за сутки - всего 105075 заболевших в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 173 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 75 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 16 / 3

город Алматы - 21 / 6

город Шымкент - 2 / 0

Акмолинская область - 7 / 4

Актюбинская область - 4 / 0

Алматинская область - 4 / 2

Атырауская область - 17 / 16

Восточно-Казахстанская область - 27 / 8

Жамбылская область - 3 / 1

Западно-Казахстанская область - 11 / 6

Карагандинская область - 19 / 4

Костанайская область - 9 / 6

Кызылординская область - 1 / 1

Мангистауская область - 5 / 5

Павлодарская область - 6 / 4

Северо-Казахстанская область - 11 / 5

Туркестанская область - 10 / 4

Всего в стране выявлены 105075 заболевших.



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#Коронавирус  
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