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    172 казахстанца стали обладателями стипендии «Болашак»

    29 Августа 2023, 17:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Решением Республиканской комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 172 казахстанцам. Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

    При этом, 60 процентов стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 40 процентов стипендиатов пройдут обучение по общественно-гуманитарному блоку.

    По итогам заседания Государственный советник дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Болашак Ерлан Карин Госсоветник РК
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