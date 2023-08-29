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172 казахстанца стали обладателями стипендии «Болашак»

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Августа 2023, 17:54
172 казахстанца стали обладателями стипендии «Болашак» Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Решением Республиканской комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 172 казахстанцам. Из них 138 человек пройдут обучение в магистратуре, 8 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом, 60 процентов стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 40 процентов стипендиатов пройдут обучение по общественно-гуманитарному блоку.

По итогам заседания Государственный советник дал ряд конкретных поручений.


Образование   Болашак   Ерлан Карин   Госсоветник РК  
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