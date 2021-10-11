РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:01, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    1717 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 280,

    город Алматы - 326,

    город Шымкент - 28,

    Акмолинская область - 112,

    Актюбинская область - 46,

    Алматинская область - 120,

    Атырауская область - 39,

    Восточно-Казахстанская область - 99,

    Жамбылская область - 16,

    Западно-Казахстанская область - 45,

    Карагандинская область - 149,

    Костанайская область - 96,

    Кызылординская область - 14,

    Мангистауская область - 14,

    Павлодарская область - 163,

    Северо-Казахстанская область - 141,

    Туркестанская область - 29.

    Всего в стране выявлен 905 641 заболевший.

    Теги:
    Здравоохранение Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!