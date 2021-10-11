1717 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 280,

город Алматы - 326,

город Шымкент - 28,

Акмолинская область - 112,

Актюбинская область - 46,

Алматинская область - 120,

Атырауская область - 39,

Восточно-Казахстанская область - 99,

Жамбылская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 45,

Карагандинская область - 149,

Костанайская область - 96,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 163,

Северо-Казахстанская область - 141,

Туркестанская область - 29.

Всего в стране выявлен 905 641 заболевший.