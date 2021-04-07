08:16, 07 Апрель 2021 | GMT +6
1711 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 392,
город Алматы - 565,
город Шымкент - 28,
Акмолинская область - 78,
Актюбинская область - 46,
Алматинская область - 89,
Атырауская область - 159,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 124,
Карагандинская область - 89,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 40,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане – 228 089.