1711 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 392,

город Алматы - 565,

город Шымкент - 28,

Акмолинская область - 78,

Актюбинская область - 46,

Алматинская область - 89,

Атырауская область - 159,

Восточно-Казахстанская область - 27,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 124,

Карагандинская область - 89,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 40,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане – 228 089.