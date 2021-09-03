1709 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за последние 24 часа было зарегистрировано 1709 новых случаев заболевания COVID-19 (в том числе 1675 местные), в результате чего общее число заболевших выросло до 257110. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Это немного меньше, чем было зарегистрировано в четверг - 1961 случай.

В течение последних двух месяцев количество новых ежедневных случаев заражения в стране превышало отметку 1000.

По данным KDCA, в стране зарегистрировано еще пять смертельных исходов от COVID-19, в результате чего число погибших увеличилось до 2308. Смертность составила 0,9 процента.

Отмечается, что число пациентов с серьезными симптомами, вызванных коронавирусом по всей стране, достигло 367.

Число завозных случаев заболевания выросло до 34.

Власти заявили, что меры социального дистанцирования помогли стране в некоторой степени сдержать дальнейшее распространение вируса, но нельзя ослаблять требования из-за циркуляции более заразных вариантов COVID-19, включая дельта-штамм.

Соответственно, органы здравоохранения решили продлить действующие меры социального дистанцирования: уровень 4-й - в столичном районе и уровень 3-й - в других регионах до 3 октября, чтобы подготовиться к Чусок - корейскому празднику Дня благодарения, который пройдет с 18 сентября по 22 сентября.

Однако, по заявлению правительства, некоторые ограничения все-таки будут сняты.

Сообщается, что в Южной Корее запрещено собираться в группы более четырех человек, хотя органы здравоохранения разрешили собираться в количестве до шести человек в столице. При этом, по меньшей мере, двое из них должны быть вакцинированными во время сбора в дневное время и четверо должны быть вакцинированными при встрече после 18:00.

В зонах, где действует уровень 3-й также могут собираться компаниями до восьми человек, при условии, что среди них находятся не менее четырех полностью вакцинированных человек.

Отмечается, что ресторанам и барам в центре Сеула разрешено работать теперь до 22:00.

По данным KDCA, в общей сложности 29,6 миллиона человек, или 57,7 процента населения страны, получили первый компонент вакцины от COVID-19, 16,7 миллиона человек, или 32,7 процента, были полностью вакцинированы.

К концу сентября в стране планируется привить первым компонентом вакцины 70 процентов населения, чтобы создать коллективный иммунитет в ноябре.

В Южной Корее провели в общей сложности 13 286 682 теста на COVID-19, в том числе 63 167 за последние 24 часа.