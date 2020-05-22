1700 нуждающихся семей получили продукты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский филиал партии «Nur Otan» продолжает доставлять нуждающимся семьям продукты первой необходимости. Это связано с огромным количеством поступающих обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Филиалом партии совместно с генеральным директором ТОО «Metall Prom», членом партии «Nur Otan» Долкунтаем Абдухалилом в рамках инициированной Елбасы акции #BizBirgemiz 1700 малообеспеченным семьям было доставлено 51 тонна продуктов питания.

В наборе собрано только самое необходимое: мука, макароны, растительное масло, рис, гречка и сахар – по 30 килограммов продуктов для каждой семьи.«В рамках объявленной Елбасы, Председателем партии «Nur Otan» Нурсултаном Абишевичем акции #BizBirgemiz принято решение выделить средства для оказания дополнительной помощи малоимущим семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Сегодня охватили 1700 семей по городу. В акции также были задействованы волонтеры «Jas Otan», которые помогли с адресной доставкой продуктовых наборов. Они обеспечены защитными костюмами, медицинскими масками и перчатками. Выражаем им благодарность», - сказал Д. Абдухалил.

Получившая такую продовольственную поддержку Рабига Алмагамбетова, воспитывающая дочь с особыми потребностями, инвалида ІІ группы поблагодарила Елбасы за инициированную акцию и поддержку малоимущих граждан, а также членов партии «Nur Otan» и волонтеров за их труд.

При раздаче продуктов соблюдены все необходимые санитарные нормы.