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    170 семей в канун Дня столицы получили ключи от новых квартир в Талгаре

    5 Июля 2020, 20:13

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня столицы гражданам, стоящим на очереди на жилье в городе Талгаре, были предоставлены 170 арендных квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    «Из 170 квартир 61 распределены по категории «Социально уязвимые слои населения», 55 - по категории «Многодетные семьи», 34 - по категории «Дети-сироты» и 20 - по категории «Государственные служащие и работники бюджетных организаций», - сообщили в пресс-службе.

    Данные квартиры были построены по заказу акимата района в микрорайоне «Новый Талгар».

    Кроме того, в рамках программы «Нұрлы жер» завершено строительство еще трех 170-квартирных домов. На строительство всех шести домов из государственного бюджета было выделено 3 млрд 135 млн тенге.

    «В районе в очереди на получение жилья стоит 4 912 человек. В настоящее время реализуется комплекс мер по поддержке граждан в улучшении жилищных условий. В этом году мы сдали в эксплуатацию 6 домов на 340 квартир. В следующем году мы планируем начать строительство пяти 9-этажных домов (360 квартир)», - отметил глава района Жолан Умаров.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Акимат Строительство Жилье Нурлы жер День столицы Общество
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