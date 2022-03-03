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    170 млн саженцев планируют высадить в Туркестанской области

    3 Марта 2022, 21:43

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области планируется довести площадь «зеленого пояса» до 20 тысяч гектаров. На территории региона до 2025 года планируется высадить 170 млн саженцев на площади 110 тыс. га. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрат Абдуалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК..

    «По итогам прошлого года площадь «зеленого пояса» составила 13 629 гектаров. Было посеяно 5 929 га саженцев и семян саксаула и лиственных пород. В целях борьбы с жестокостью на водоемах и охотничьих угодьях управлением организовано 1 076 рейдовых мероприятий. По выявленному 381 факту нарушений взыскано 4 млн 107 тыс тенге административных штрафов», - сообщил Кайрат Абдуалиев.

    По его словам, одной из проблем мирового уровня на сегодняшний день является переработка твердых бытовых отходов. В прошлом году на 158 полигонах региона накоплено около 110 тыс. тонн отходов, из них 17,6 тыс. тонн направлено на переработку.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Экология
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