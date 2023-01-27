170 млн саженцев планируют высадить в лесном фонде Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Туркестанской области на площади 110 210 га лесного фонда запланировано высадить 170 млн саженцев, а в городах и населенных пунктах - 1 млн 18 тысяч деревьев на 1149 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В соответствии с поручением акима области Дархана Сатыбалды на 2022-2024 годы ведется работа по реализации плана озеленения населенных пунктов области. Согласно плану, обеспечение акиматов районов и городов саженцами, необходимыми для озеленения, возложено на управление природных ресурсов и регулирования природопользования. А посев и уход за саженцами закреплены за акиматами городов и районов.

В этой связи рабочая группа во главе с руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайратом Абдуалиевым посетила Отырарский район и город Арысь и провела совещание. В заседании приняли участие руководитель отдела департамента экологии по Туркестанской области, акимы районов и городов, ответственные за координацию работ по озеленению работники, специалисты отрасли, предприниматели.

На совещании была обсуждена работа акиматов районов и городов по озеленению населенных пунктов, развитию рыбного хозяйства, легализации мусорных полигонов и переработки ТБО, озвучены актуальные вопросы и предложения по отраслям. Также было отмечено, что будут рассмотрены вопросы выделения земельных участков для создания зеленого пояса в Отырарском районе.

«По инициативе акимата области в 2019-2022 годах планировалось создать зеленый пояс на 7700 гектаров вокруг Туркестана. Всего высажены и обслуживаются саженцы на 13 629 гектарах. В семенниках учреждений лесного хозяйства выращивается более 30 миллионов саженцев различных лесных пород. В ближайшее время планируется довести количество саженцев до 60 миллионов. Эти работы положительно скажутся на озеленении населенных пунктов области, стабилизации экологии. Согласно законодательству, в Туркестанской области установлен нормативный процент засеянности культурными насаждениями в 50 процентов», - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрат Абдуалиев.

Также руководитель управления отметил, что на 158 полигонах области накоплено около 92 738 тонн отходов. Из них 17 621 тонна была направлена на переработку. Уровень переработки составил 19%, при этом план полностью выполнен.

В Туркестанской области приоритет отдается развитию рыбного хозяйства. На встрече обсудили перспективы этой отрасли. Утверждена региональная программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы. Согласно документу, до 2030 года объем товарного рыбоводства планируется довести до 20 тыс. тонн. В 2022 году было произведено 6199,85 тонны товарной рыбы, план выполнен на 101,4%. В целях реализации поручения акима области в 2023-2025 годах утверждены и направлены планы по открытию новых рыбных хозяйств в районах и городах.

В целях развития рыбного хозяйства оказывается государственная поддержка. На аквакультуру на 2023 год предусмотрено 500 млн тенге, на инвестиционные вложения – 226 млн. Средства будут предоставляться с 1 марта. Также через АО «СПК Туркестан» ведется работа по льготному кредитованию этой сферы.

На получение кредитов для развития рыбной отрасли поступили прогнозные заявки от 14-ти предпринимателей на 5,4 млрд тенге. Также в соответствии с поручением акима области ведется работа по привлечению инвесторов для развития отрасли.

Рабочая группа будет проводить разъяснительную работу по всем районам и городам региона.