08:15, 06 Апрель 2022 | GMT +6
170 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 170 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5,
Актюбинская область - 97,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Жамбылская область - 6,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 3,
Павлодарская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1290278.