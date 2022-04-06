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    08:15, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    170 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 170 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 5,

    Актюбинская область - 97,

    Восточно-Казахстанская область - 2,

    Жамбылская область - 6,

    Карагандинская область - 51,

    Костанайская область - 3,

    Павлодарская область - 1,

    Северо-Казахстанская область - 5.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1290278.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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