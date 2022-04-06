170 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 170 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5,

Актюбинская область - 97,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Жамбылская область - 6,

Карагандинская область - 51,

Костанайская область - 3,

Павлодарская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1290278.