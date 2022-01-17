17 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1937-2014) родился- общественный деятель, писатель, автор более десяти сборников повестей и рассказов, член Союза писателей Казахстана.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина, учитель (1957); Алматинскую высшую партийную школу, журналист (1966).

Трудовая деятельность: учитель, заведующий отделом областной библиотеки (1957-1961); инструктор, заведующий домом политпросвещения Уральского обкома партии (1966-1973); руководитель лекторской группы обкома партии (1976-1986); находился на творческой работе (1986-1988); ректор университета марксизма-ленинизма при обкоме партии (1988-1991); референт, заведующий отделом Уральского (Западно-Казахстанского) областного совета (1991-1993); заведующий отделом Западно-Казахстанской областной администрации (1993-1994); член Комитета Верховного Совета РК по культуре, печати, СМИ и общественным объединениям (1994-1995); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); находился на творческой работе (с 1999 года).

Награжден орденом «Знак Почета»; тремя медалями.

назад (1952) родилась- государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, преподаватель химии (1975); аспирантуру Санкт-Петербургского технологического института, технология тугоплавких неметаллических соединений (1986).

Трудовая деятельность: лаборант, инженер, старший инженер лаборатории окисных расплавов Института химии Академии наук Казахстана (1975-1979); младший, старший, ведущий научный сотрудник лаборатории физической химии силикатов Алматинского НИИстромпроекта (1979-1993); генеральный директор АО «Базальт-Инт» (1993-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Президиума фракции НДП «Nur Otan», член Совета по экономической политике при фракции НДП «Nur Otan» (2012-2016); президент ОЮЛ «Фонд содействия региональному развитию местному самоуправлению «Аймак» (с 2016 года); председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» (с 2017 года).

Награждена орденом «Құрмет» (2011); медалями «К десятилетию Казахстана» (2002), «За трудовую доблесть» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

назад (1963) родился– медиаменеджер, журналист.

Родился в г. Костанае. Окончил Целиноградский государственный педагогический институт имени С. Сейфуллина, преподаватель русского языка и литературы (1995); Университет «Туран», юриспруденция (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель Целиноградского государственного педагогического института имени С. Сейфуллина (1985-1990); аспирант, старший преподаватель Алматинского государственного университета имени Абая (1990-1998); консультант отдела контроля и документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра РК (2000-2002); заместитель директора департамента, директор департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2002-2004); заместитель руководителя пресс-службы Администрации Президента РК, главный инспектор отдела по связям с общественностью и прессой, главный инспектор Информационно-аналитического центра, заместитель заведующего информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК (2004-2006); руководитель экспертно-аналитической группы ОФ «KazEnergy» (2006); председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2007-2008); исполняющий обязанности управляющего директора Национального информационного холдинга «Арна медиа» (2008-2010); вице-министр связи и информации РК (2010-2011); первый заместитель генерального директора ТОО «Нұр Медиа» (2011-2018); директор - главный редактор газеты «Литер-Айқын» (2019-2021).

57 лет назад (1965) родился ЖАСЫБАЕВ Ержан Бакирбаевич - аким города Талдыкоргана Алматинской области. 57 лет назад (1965) родился- аким города Талдыкоргана Алматинской области.

Родился в Джамбульской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер-строитель.

Трудовая деятельность: дорожный мастер ЖПУ-64 управления автомобильных дорог (с 1989 года); главный инженер ДЭУ-223 управления дорог-34 Министерства автомобильных дорог КазССР в селе Мерке Жамбылской области (1991-1994); начальник Джуалинского ПДУ в селе Бурное Жуалинского района Жамбылской области (1995-1996); главный инженер КП «Жамбыл автодор» (1996-1999); главный инженер Жамбылского филиала РГКП «Казахавтодор» (1999-2000); главный инженер Алматинского государственного учреждения автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2000-2001); и.о. заместителя начальника Алматинского областного департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001); заместитель начальника Алматинского областного департамента автомобильных дорог МТК РК (2001-2005); заместитель начальника Алматинского областного управления комитета развития автомобильной инфраструктуры МТК РК (2005-2008); директор Алматинского областного департамента комитета развития автомобильной инфраструктуры МТК РК (2008-2013); руководитель комитета автомобильных дорог Алматинского областного департамента МТК РК (2013); директор Жамбылского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (2013-2014); руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области (2014-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).