+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -24 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

17 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

17 Января 2020 08:00
Поделиться:
17 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме

17 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
16 января. Календарь Казинформа «Дни рождения» 16 января. Календарь Казинформа «Даты. События» 15 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»


83 года назад (1937-2014) родился ГАББАСОВ Энгельс Габбасович - общественный деятель, писатель, автор более десяти сборников повестей и рассказов, член Союза писателей Казахстана.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина, учитель (1957); Алматинскую высшую партийную школу, журналист (1966).

Трудовая деятельность: учитель; заведующий отделом областной библиотеки (1957-1961); инструктор, заведующий домом политпросвещения Уральского обкома партии (1966-1973); руководитель лекторской группы обкома партии (1976-1986); находился на творческой работе (1986-1988); ректор университета марксизма-ленинизма при обкоме партии (1988-1991); референт, заведующий отделом Уральского (Западно-Казахстанского) областного совета (1991-1993); заведующий отделом Западно-Казахстанской областной администрации (1993-1994); член Комитета Верховного Совета РК по культуре, печати, СМИ и общественным объединениям (1994-1995); депутат Сената Парламента РК, член комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); находился на творческой работе (с 1999 года).

Награжден орденом «Знак Почета»; тремя медалями.


68 лет назад (1952) родилась СОЛОВЬЕВА Айгуль Сагадибековна - государственный и общественный деятель.

Родилась в Алматы. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, преподаватель химии (1975); аспирантуру Санкт-Петербургского технологического института, технология тугоплавких неметаллических соединений (1986).

Трудовая деятельность: лаборант, инженер, старший инженер лаборатории окисных расплавов Института химии Академии наук Казахстана (1975-1979); младший, старший, ведущий научный сотрудник лаборатории физической химии силикатов Алматинского НИИстромпроекта (1979-1993); генеральный директор АО «Базальт-Инт» (1993-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Президиума фракции НДП «Нур Отан», член Совета по экономической политике при фракции НДП «Нур Отан» (2012-2016); председатель Общественного фонда «Аймак» (с 2016 года).

Награждена: орденом «Құрмет» (2011); медалями «К десятилетию Казахстана» (2002), «За трудовую доблесть» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл «.


57 лет назад (1963) родился УРАЗОВ Нурай Нургожаевич - директор - главный редактор газеты «Литер-Айқын».

Родился в г. Костанае. Окончил Целиноградский государственный педагогический институт имени С. Сейфуллина, преподаватель русского языка и литературы (1995); Университет «Туран», юриспруденция (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель Целиноградского государственного педагогического института имени С. Сейфуллина (1985-1990); аспирант, старший преподаватель Алматинского государственного университета имени Абая (1990-1998); консультант отдела контроля и документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра РК (2000-2002); заместитель директора департамента, директор департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2002-2004); заместитель руководителя пресс-службы Администрации Президента РК, главный инспектор отдела по связям с общественностью и прессой, главный инспектор Информационно-аналитического центра, заместитель заведующего информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК (2004-2006); руководитель экспертно-аналитической группы ОФ «KazEnergy» (2006); председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2007-2008); исполняющий обязанности управляющего директора Национального информационного холдинга «Арна медиа» (2008-2010); вице-министр связи и информации РК (2010-2011); первый заместитель генерального директора ТОО «Нұр Медиа» (с 2011 года).

Награжден медалями «Қазақстан конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив