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    17 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

    17 Января 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День детских изобретений или День детей-изобретателей

    Датой дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев - государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Замечательно, что свое первое изобретение - пару ласт для плавания, которые надевались на руки, - Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.

    День свободы аппаратного обеспечения (День свободного аппаратного обеспечения)

    Учрежден организацией Digital Freedom Foundation в 2012 году для того, чтобы повысить осведомленность общественности об открытом аппаратном обеспечении и стимулировать его дальнейшее развитие.

    В основе философии открытого и свободного аппаратного обеспечения лежит открытость дизайна (схем, чертежей и т.п.), прошивки, операционной системы и прикладных программ, возможность адаптации и модификации под собственные нужды, открытость для изучения, независимость от конкретного производителя и ряд других принципов.

    СОБЫТИЯ

    В 1928 году из Зыряновской части Поздняковской волости Бухтарминского уезда и части Советской волости Усть-Каменогорского уезда образован Зыряновский район Семипалатинской области с центром в селе Зыряновка; был образован Щербактинский район площадью 6,9 тыс. кв. км, административный центр - посёлок городского типа Щербакты; в составе Петропавловского округа с центром в селе Балкашино из Социалистической волости Атбасарского уезда, частей Акан-Бурлукской и Советской волостей Кокшетауского уезда был образован Балкашинский район. Переименован в 1997 году в Сандыктауский.

    В 1960 году вышел в свет казахстанский научно-популярный журнал «Знание и труд» («Зерде»), ориентированный на молодежную и подростковую аудиторию. Впервые в истории казахской прессы здесь была напечатана статья об аль-Фараби. Также этот журнал первым опубликовал портреты казахских ханов Абылая и Абулхаира.

    В 1992 годуВерховным Советом Республики Казахстан был принят первый Закон «О прокуратуре Республики Казахстан», который действовал до 21 декабря 1995 года.

    В 2006 году АО «Казпочта» ввела в обращение на территории страны почтовую марку, посвященную 10-летию Парламента Республики Казахстан. На почтовой марке изображена официальная символика празднования 10-летия Парламента на голубом фоне, символизирующем флаг Казахстана. Номинал марок - 50 тенге, тираж - 50 тыс. штук. Художник - Данияр Мухамеджанов.

    В 2011 году в Жуалынском районе Жамбылской области в Музей писателя и полководца Бауыржана Момышулы на его родине переданы личные вещи народного героя. Экспозиция музея на родине Бауыржана Момышулы в райцентре, носящем его имя, пополнилась альбомом с казахскими орнаментами, которые Бауке рисовал для своих внуков, коллекцией мундштуков, бюстом кубинского революционера Хосе Марти, привезенным Бауыржаном Момышулы с Кубы, где он бывал по приглашению Фиделя Кастро.

    В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные банкноты номиналом 2 000 тенге образца 2011 года, посвященные VII зимним Азиатским играм в Казахстане. Банкноты вышли тиражом 20 млн штук. Одной из отличительных черт новой банкноты является то, что на оборотной стороне в центре расположено изображение лыжника на фоне гор и символики Азиатских игр.

    В 2012 году жамбылский скульптор и художник Айдархан Сихаев изваял самую высокую в Таразе скульптуру. Высота памятника, посвященного бессмертной любви казахских легендарных героев Козы-Корпеш и Баян-Сулу, составляет 5 метров, скульптура выполнена из бетона, покрытого бронзой.

    В 2015 году в Абу-Даби на 5-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии IRENA Республика Казахстан была избрана вице-президентом текущей сессии. Это значительное достижение, принимая во внимание широкий состав участников конференции - порядка 170 делегаций.

    В 2015 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби стал полноправным членом Консорциума мировых университетов (WUC) и теперь является партнером не только известных вузов мира, но и таких авторитетных организаций, как Всемирная академия искусств и науки, Международный Зеленый крест, Международная ассоциация президентов университетов, Институт культурной дипломатии, Библиотека Александрии и других. Это, несомненно, способствует повышению имиджа и конкурентоспособности системы высшего образования Казахстана в мире.

    В 2017 году аналитики агентства Bloomberg составили рейтинг стран с наиболее инновационной экономикой в мире, в котором Казахстан занял 48 место с показателем 45,56 пунктов. Наша республика - единственная из центрально-азиатских стран вошла в список рейтинга.

    В 2018 году в рамках официального визита Президента Казахстана в США был подписан ряд документов по сотрудничеству в космической сфере, направленный на взаимовыгодное сотрудничество в области применения космических технологий дистанционного зондирования Земли и развитие инфраструктуры пространственных данных.

    В 2019 году вышли в свет книги-альбомы об исторических и святых местах Туркестанской области. Авторский коллектив задался целью собрать и обобщить информацию об исторических и святых местах Туркестанской области, которых в регионе достаточно много.

    Книга «Оңтүстіктің қасиетті орындары: аңыз-әпсаналар» («Святые места юга: легенды и предания») позволит читателю получить информацию, которая расширяет представление о хорошо известных исторических фактах и событиях. Представленные книги хорошо иллюстрированы, адресованы широкому кругу читателей и изданы на 3 языках - казахском, русском и английском.

    В 2020 году в Казахстане был создан Совет по импортозамещению, на площадке которого бизнес-сообществом совместно с уполномоченными государственными органами и организациями будут обсуждаться такие вопросы, как развитие местного содержания и системы регулируемых закупок, таможенно-тарифной политики, технического регулирования, развития сырьевой базы, инфраструктурного развития, повышения эффективности мер государственной поддержки, развития промышленной кооперации и субконтрактации и другие вопросы, касающиеся развития обрабатывающей промышленности.

    В 2022 году ученые Кызылординского университета имени Коркыт Ата разработали технологии получения биочара, диоксида кремния из рисовой шелухи.

    Раньше после сбора урожая и обработки зерна тысячи тонн рисовой шелухи оставались неиспользованными и просто сжигались. Но теперь благодаря ученым из рисовой шелухи и соломы изготавливают бумагу, активированный уголь, а также биочар, активно используемый в мире как биоудобрение для улучшения состояния почвы и существенного снижения ее засоления.
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