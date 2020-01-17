17 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День детских изобретений или День детей-изобретателей

Датой дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев - государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Замечательно, что свое первое изобретение - пару ласт для плавания, которые надевались на руки, - Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.

СОБЫТИЯ

В 1960 году вышел в свет казахстанский научно-популярный журнал «Знание и труд» («Зерде»), ориентированный на молодежную и подростковую аудиторию. Впервые в истории казахской прессы здесь была напечатана статья об аль-Фараби. Также этот журнал первым опубликовал портреты казахских ханов Аблая и Абулхаира.





В 1992 году Верховным Советом Республики Казахстан был принят первый Закон «О прокуратуре Республики Казахстан», который действовал до 21 декабря 1995 года.





В 2006 году АО «Казпочта» ввела в обращение на территории страны почтовую марку, посвященную 10-летию Парламента Республики Казахстан. На почтовой марке изображена официальная символика празднования 10-летия Парламента на голубом фоне, символизирующем флаг Казахстана. Номинал марок – 50 тенге, тираж – 50 тыс. штук. Художник - Данияр Мухамеджанов.

В 2010 году в Астане в благодарность за строительство Успенского кафедрального собора и за доброе отношение ко всем верующим людям в Казахстане, в том числе и православным, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев награжден высшим орденом Русской Православной Церкви.

В 2011 году в Жуалынском районе Жамбылской области в Музей писателя и полководца Бауыржана Момышулы на его родине переданы личные вещи народного героя. Экспозиция музея на родине Бауыржана Момышулы в райцентре, носящем его имя, пополнилась альбомом с казахскими орнаментами, которые Бауке рисовал для своих внуков, коллекцией мундштуков, бюстом кубинского революционера Хосе Марти, привезенным Бауыржаном Момышулы с Кубы, где он бывал по приглашению Фиделя Кастро.





В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные банкноты номиналом 2 000 тенге образца 2011 года, посвященные VII зимним Азиатским играм в Казахстане. Банкноты вышли тиражом 20 млн штук. Одной из отличительных черт новой банкноты является то, что на оборотной стороне в центре расположено изображение лыжника на фоне гор и символики Азиатских игр.

В 2012 году жамбылский скульптор и художник Айдархан Сихаев изваял самую высокую в Таразе скульптуру. Высота памятника, посвященного бессмертной любви казахских легендарных героев Козы-Корпеш и Баян-Сулу, составляет 5 метров, скульптура выполнена из бетона, покрытого бронзой.





В 2014 году Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил во Дворце независимости с ежегодным Посланием народу Казахстана, в котором излагались основные направления внутренней и внешней политики республики. Послание было посвящено вопросам реализации Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», представленной 14 декабря 2012 года в Послании народу.

В 2015 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби стал полноправным членом Консорциума мировых университетов (WUC) и теперь является партнером не только известных вузов мира, но и таких авторитетных организаций, как Всемирная академия искусств и науки, Международный Зеленый крест, Международная ассоциация президентов университетов, Институт культурной дипломатии, Библиотека Александрии и других. Это, несомненно, способствует повышению имиджа и конкурентоспособности системы высшего образования Казахстана в мире.

В 2017 году аналитики агентства Bloomberg составили рейтинг стран с наиболее инновационной экономикой в мире, в котором Казахстан занял 48 место с показателем 45,56 пунктов. Стоит отметить, что наша республика - единственная из центрально-азиатских стран вошла в список рейтинга.





В 2018 году в рамках официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США был подписан ряд документов по сотрудничеству в космической сфере, направленный на взаимовыгодное сотрудничество в области применения космических технологий дистанционного зондирования Земли и развитие инфраструктуры пространственных данных.





В 2019 году вышли в свет книги-альбомы об исторических и святых местах Туркестанской области. Авторский коллектив задался целью собрать и обобщить информацию об исторических и святых местах Туркестанской области, которых в регионе достаточно много.

Книга «Оңтүстіктің қасиетті орындары: аңыз-әпсаналар» («Святые места юга: легенды и предания») позволит читателю получить информацию, которая расширяет представление о хорошо известных исторических фактах и событиях. Представленные книги хорошо иллюстрированы, адресованы широкому кругу читателей и изданы на 3 языках - казахском, русском и английском.



