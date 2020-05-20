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    17 тысяч рабочих мест создадут в рамках Карты индустриализации в этом году

    20 Мая 2020, 20:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Карты индустриализации в текущем году планируется создание 17 тысяч новых рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

    « В текущем году в рамках Карты индустриализации намечена реализация 160 проектов в горно-металлургическом комплексе, строительной индустрии, химической промышленности, машиностроении, нефтегазохимии, нефтепереработке, фармацевтике, агропромышленном комплексе, производстве продуктов питания на сумму 1,1 трлн. тенге с созданием более 1 7 тысяч постоянных рабочих мест», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Telegram .

    Наибольшее количество проектов планируется реализовать в Алматинской (33 проекта) и Актюбинской (20 проектов) областях. По объему финансирования лидируют Карагандинская (256,4 млрд. тенге) и Алматинская (230,2 млрд. тенге) области. Все проекты реализуется за счёт собственных и кредитных ресурсов банков, инициаторами проектов выступаю т отечественные предприниматели, уточнили в министерстве.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Занятость
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