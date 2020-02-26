17 стран ввели запрет на въезд туристам из очагов распространения вируса в Южной Корее

CЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Число стран, вводящих запреты на въезд в страну туристов, недавно посетивших город Тэгу и соседний округ Чхондо в Южной Корее, продолжает увеличиваться после резкого роста числа новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в среду в министерстве иностранных дел страны. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Ранее Япония ввела запрет на въезд туристам, которые были в Тэгу или Чхондо в течение последних двух недель. Тэгу и провинция Северный Кёнсандо, к которой относится Чхондо, наиболее сильно пострадали от вируса.

На сегодня 17 стран ввели запреты на въезд туристов из очагов распространения вируса в Южной Корее, еще 13 ужесточили карантинный режим.

Вьетнам ввел запрет на въезд во вторник, на следующий день после того, как власти запретили въезд в страну 18 южнокорейским туристам, которые прилетели в Дананг из Тэгу.

Сингапур также ввел запрет на въезд в начале этой недели.

По данным министерства иностранных дел, 22 страны, в том числе Нидерланды и Австрия, рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею.

Около 80 процентов подтвержденных случаев заболевания в Южной Корее зафиксированы в Тэгу и провинции Северная Кёнсандо, где и находится округ Чхондо, примерно в 300-320 километрах от Сеула. По данным на среду, в Южной Корее выявлены 284 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных достигло 1261. 12 достигло число летальных исходов .