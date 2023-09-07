17 сотрудников отеля Rixos в Бурабае обратились в больницу с пищевым отравлением

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - 17 сотрудников отеля Rixos обратились в больницу с жалобами на самочувствие. Всем было диагностировано «Пищевое отравление». Девять человек были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Сауле Садвакасовой, всего было зарегистрировано 17 случаев отравления среди персонала отеля Rixos.

«На сегодня из общего числа заболевших часть госпитализированы в ЦИЗ города Кокшетау, остальные находятся на амбулаторном лечении. Состояние больных удовлетворительное и средней степени тяжести. Бурабайским районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля зарегистрирована внеплановая проверка. Проводятся мероприятия. Обследован персонал отеля, в том числе и пищеблока, отобраны пробы пищевой продукции, смывы, пробы пищевой воды. По завершении лабораторных исследований будут озвучены причины вероятного отравления. Все пробы находятся в работе», - отметила С. Садвакасова.

По сообщению директора кокшетауской многопрофильной городской больницы Сакена Калымжанова, к ним в ЦИЗ поступили уже девять человек из отравившихся. Все поступившие – молодые люди 18-20 лет.

Добавим, что часть из отравившихся – студенты, которые вместе проживали в хостеле.