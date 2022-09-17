17 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день безопасности пациентов

Официально учрежден в мае 2019 года на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Главные его задачи - повысить осведомленность о проблемах безопасности пациентов во всем мире, подчеркнуть центральную роль безопасности пациентов в достижении всеобщего охвата медико-санитарными услугами и целей в области устойчивого развития, поощрять разработку систем и процедур, которые позволяют уменьшить количество врачебных ошибок и ликвидировать последствия уже совершенных.

Всемирный день донора костного мозга

Учрежден по инициативе WMDA, отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Главная его задача - повысить осведомленность о важности трансплантации костного мозга и создания регистров доноров не только среди потенциальных доноров, но и среди работников системы здравоохранения, представителей власти и других людей, которые могут сделать ощутимый вклад в развитие донорства костного мозга.

День свободы программного обеспечения

Важный праздник, основанный некоммерческой организацией Digital Freedom Foundation (DFF), празднуют во всем мире в третью субботу сентября. Главной целью праздника является популяризация свободного ПО, а также предоставление пользователям знаний о выгоде его использования.

Свободное программное обеспечение (также свободный софт) - это обычное программное обеспечение, пользоваться которым можно бесплатно и без различных ограничений на запуск, установку, распространение и изменение. Движение за свободное программное обеспечение было создано еще в 1983 году Ричардом Столлманом, основателем проекта GNU - свободной операционной системы.

СОБЫТИЯ

В 1930 году вышел первый номер районной газеты «Колхоз жолы». В связи с образованием Кокчетавской области газета «Колхоз жолы» была переименована в «Көкшетау правдасы» и с 5 августа 1944 года становится областной.

По итогам 1976 года «Көкшетау правдасы» оказалась в числе шести газет страны, признанных лауреатами Всесоюзного конкурса, и награждена Дипломом первой степени Союза журналистов СССР. Газета дважды (1978, 1979) выставлялась на ВДНХ СССР в павильоне «Советская печать». Удостоена диплома 2-й степени. В 1980 году, в связи с 50-летием, «Көкшетау правдасы» была награждена орденом «Знак Почета». 4 сентября 1984 года вышел 10000-й юбилейный номер газеты. В 1990 году газета была переименована в «Көкшетау». 1 августа 1997 г. в связи с ликвидацией Кокшетауской области стала городской газетой. Газета издается на казахском и русском языках и распространяется по территории бывшей Кокшетауской области.

В 2007 году были созданы акционерные общества со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах - национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» с местом дислокации в Актау, национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» с местом дислокации в Костанае и национальной компании «Социально-предпринимательская корпорация «Батыс» с местом дислокации в Актобе.

В 2010 году между Правительством Казахстана и ООН было подписано соглашение об освобождении владельцев паспортов Организации Объединенных Наций от визовых требований. Казахстан присоединился к группе 26 стран, которые приняли у себя безвизовый режим для сотрудников ООН.

В 2010 году в рамках развития казахстанского туризма начались работы по созданию на территории музея-заповедника под открытым небом «Таңбалы», расположенного в 170 км к северо-западу от Алматы - визит-центра.

Главная достопримечательность музея под открытым небом «Таңбалы» - это каменные изваяния и петроглифы. Музей-заповедник имеет большую историческую, культурную и научную ценность. В нем более ста исторических памятников от эпохи бронзы до XIX-XX веков, которые в целом составляют большой археологический комплекс.

В 2010 году в г. Костанае состоялась церемония открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Скульптура великого поэта подарена Казахстану российским Союзом писателей. Автор бронзовой фигуры - московский скульптор Николай Кузнецов-Муромский. Памятник установлен в центре города, вблизи акимата областного центра, на улице Пушкина.

В 2011 году в Баянауле (Павлодарская область) был открыт памятник государственным деятелям XVII-XVIII века Шоң би Едігеұлы и Шорман би Күшікұлы. Образы влиятельных биев создал скульптор Жаубасар Калиев. Изваяния мудрецов, установленные на высокий постамент, поместили в центре села.

В 2012 году художник-график, член Союза художников Республики Казахстан Александр Ерашов стал героем международной энциклопедии «Лучшие люди».

Имя художника из города Аксу Павлодарской области известно далеко за пределами Казахстана. Картины Александра Ерашова находятся в государственных и частных коллекциях Казахстана, России, Германии, Голландии, Франции и других стран, в том числе в коллекции Государственного музея искусств имени А. Кастеева (г. Алматы), в Павлодарском областном художественном музее (г. Павлодар), в собрании галереи современного искусства «Улар» (г. Алматы), в собрании современного искусства Артемия Троицкого. Международный книжный проект «Лучшие люди» рассказывает об успешных и уважаемых людях из Беларуси, Казахстана, России и Украины.

В 2016 году казахстанский боксер Канат Ислам, внесший существенный вклад в развитие узнаваемости Казахстана на мировой арене, был награжден медалью «Намыс» имени Бауыржана Момышулы.

В 2019 году в целях реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» и статьи «Семь граней великой степи» Елбасы Н.А. Назарбаева, делегация из Казахстана в рамках подготовки к празднованию 1150-летия со дня рождения великого мыслителя Абу Насыра аль-Фараби посетила город Дамаск в Сирии.

Цель визита - ознакомление с состоянием культурно-исторического центра и мавзолея аль-Фараби, построенного казахстанской стороной, обсуждение вопросов подготовки и проведения в 2020 году празднования 1150-летия великого мыслителя Абу Насыра аль-Фараби; продвижение общих исторических и культурных ценностей дружественных стран и создание эффективной платформы взаимодействия.

В 2019 году в Атырау открыли памятник первой летчице-казашке Хиуаз Доспановой. Высота памятника 2 метра 30 сантиметров. В отлитой из бронзы скульптуре Хиуаз Доспанова увековечена в образе отправляющейся на фронт девушки. Памятник героине Великой Отечественной войны, Халық қаһарманы установлен на площади перед международным аэропортом Атырау.

Хиуаз Доспанова родилась 15 мая 1922 года на территории Атырауской области. В годы войны девушка служила в авиации, прославилась своими подвигами, а в мирное время отличилась доблестным трудом.

В 2021 году обладатель премии Грэмми, казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем российской премии «GQ Мужчины года» в номинации «Открытие года».

В 2021 году в Казахстане был создан Евразийский экологический фонд, который будет развивать проекты по озеленению, сохранению биоразнообразия и борьбе с опустыниванием территорий.

В 2021 году в Бельгии выпустили почтовые марки в честь 30-летия независимости Казахстана. Первые юбилейные экземпляры были переданы представителям Европейского парламента, Европейской комиссии, а также государственных структур и организаций Королевства Бельгии.