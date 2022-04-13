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    17 сельчан эвакуировали в ЗКО из-за размыва плотины в Оренбургской области

    13 Апреля 2022, 01:25

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Оренбургской области РФ сообщил в ДЧС Западно-Казахстанской области о размыве плотины на водохранилище в поселке Пустобаево Ташлинского района (РФ), передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    «Объем воды в водохранилище составляет около 8 млн кубометров. Ширина размыва плотины составила 7-8 метров. Вода по реке Елтышевка впадает в реку Урал, протекая через село Чинарево. В Чинарево тут же выехала спецтехника и спасатели. Людей оповестили об угрозе, а в Доме культуры соседнего села организовали эвакопункт. Именно там разместили 17 жителей села Чинарево, четверо из которых дети», - пишет «Мой ГОРОД» из сообщения ДЧС ЗКО.

    В ведомстве также проинформировали, что функционирует телефон Горячей линии: 8 (7112) 55-40-88.

    «Организовано взаимодействие с ЦУКС МЧС РФ по Оренбургской области по обмену оперативной информацией по факту размыва тела плотины. По состоянию на 20:45, по сообщению начальника ЦУКС МЧС РФ Мельникова, поток немного уменьшился, но продолжается. Общий спад уровня в реке составил 50 см с того максимума, который был на 17.00. В 21.00 ответственное лицо заступил на дежурство для мониторинга ситуации. В настоящее время местной администрацией поселка заготавливается бут, земля. Ориентировочно земляные работы по восстановлению дамбы запланированы на 10.00 ч. 13 апреля», - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

    Установлены наблюдательные рейки по реке выше села на расстоянии 2 км. Проведено укрепление дамбы внутри села протяженностью 50 метров.

    Департаментом полиции ЗКО осуществляется охрана общественного порядка.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Россия Видео Паводок
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