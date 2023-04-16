17 преступлений против личности подростков зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в производстве полиции находились шесть дел по преступлениям, совершённым подростками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, все преступления были совершены в прошлом году. В одном случае имел место рецидив. 16-летний подросток из Петропавловска неоднократно попадал в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. За ним числятся хулиганство и причинение средней тяжести вреда здоровью. Ювенальные полицейские собрали материал по направлению его в специальную организацию образования для детей с особым режимом содержания.

«Больше беспокойства вызывает ситуация с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Их в этом году зарегистрировано 17. Среди них отсутствуют имущественные, все они являются преступлениями против личности. В ходе профилактической работы сотрудники ювенальной полиции делают особый акцент на предупреждении, как не стать жертвами преступлений», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Он добавил, что петропавловские подростки могут обратиться в ювенальную полицию по телефону 8 (7152) 49-30-84. Звонить можно и на канал 102.