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    17 полицейских постов выставили по периметру Шымкента на период Курбан айта

    30 Июля 2020, 21:24

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Посты выставлены для того, чтобы не допустить несанкционированного ввоза животных на территорию города в дни празднования Курбан айта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Шымкента.

    «В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 28.07.2020 года №29 в период празднования Курбан айта с 31 июля по 2 августа 2020 года введен ряд ограничений. В связи с этим, по недопущению и пресечению ввоза животных на территорию города (за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношения в режиме онлайн) Департаментом полиции города Шымкент по периметру города Шымкент выставлено 17 постов», - говорится в сообщении.

    В полиции поясняют, что эти меры принимаются с целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции, соблюдения общественного порядка и дорожной безопасности во время праздника Курбан айт.

    Личный состав, задействованный в обеспечении общественного порядка и безопасности, будет работать с 07.00 часов 30 июля до 00.00 часов 2 августа 2020 года.

    Автор:

    Религия Шымкент
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