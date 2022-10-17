17 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1956) родился ДЮСЕМБАЕВ Гумар Исламулы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1978); Академию труда и социальных отношений, юрист-правовед (1999).

Трудовая деятельность: инженер по технике безопасности колхоза; преподаватель, секретарь комитета комсомола Уральского техникума механизации сельского хозяйства (1979-1982); главный инженер, секретарь парткома, заместитель председателя, председатель колхоза (1982-1995); председатель агроассоциации «Бурлинская» (1995-1996); первый заместитель акима Бурлинского района (1996-1997); аким Бурлинского района (1997-2001); заведующий отделом ТЭК и строительства аппарата акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); директор департамента промышленности и ТЭК Западно-Казахстанской области (2002-2004); начальник управления предпринимательства и промышленности ЗКО, директор департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2004-2007); директор департамента энергетики и коммунального хозяйства ЗКО (2007-2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области (2008-2012); первый заместитель акима ЗКО (01.2012-08.2012); первый заместитель акима Атырауской области (2012-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

52 года назад (1970) родилась ЗАБИРОВА Толкын Тохтаубаевна - казахстанская эстрадная и оперная певица.

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы (ныне - Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) и ее аспирантуру (2000).

Трудовая деятельность: в 1993-1995 годы работала солисткой в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла; с 1995 года работает в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы на кафедре вокала преподавателем вокально-педагогической практики.

Лауреат Международных конкурсов «Янтарный соловей», г. Калининград (1996) и «Театр Алибека Днишева», г. Алматы (1998) Также является лауреатом нескольких эстрадных международных конкурсов.

49 лет назад (1973) родился ЛИ Сергей Михайлович - заместитель акима города Актобе.

Родился в Актобе. Окончил Санкт-Петербургское высшее военное командное училище ВВ МВД РФ, офицер с высшим специальным образованием, юрист (1995); Казахстанско-Российский международный университет, бухгалтерский учет и аудит (2011).

Трудовая деятельность: служил во внутренних войсках Республики Казахстан (1990-1997); ведущий юрисконсульт Актюбинского областного филиала «Казагропромбанк» (1997-1998); специалист по юридическим вопросам Западно-Казахстанского территориального управления АООТ «Казагропромбанк» (01.1998-07.1998); ведущий юрисконсульт Актюбинского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (1998-2001); член Актюбинской коллегии адвокатов, адвокат г. Актобе (2001-2005); руководитель проекта ТОО «Юридическое агентство «ЮИС «JUS» (2005-2006); директор РГП «Енбек-Актобе» Комитета уголовно-исполнительной системы МЮ РК (2006-2007); главный специалист отдела правового обеспечения налогового комитета Актюбинской области (04.2007-05.2007); начальник отдела правового обеспечения налогового комитета Актюбинской области (2007-2008); начальник управления правового обеспечения налогового департамента Актюбинской области (2008-2009); начальник налогового управления г. Актобе (2009-2010); начальник департамента по исполнению судебных актов Актюбинской области (2010-2012); заместитель председателя Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК (2012-2014); председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей (2014-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

49 лет назад (1973) родился КИЯСОВ Ерлан Ансаганович - председатель правления Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, санитария, гигиена, эпидемиология (1997); Центрально-Азиатский университет, финансы и кредит (2005); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистр экономики и бизнеса (2018).

Трудовая деятельность: санитар отделения реанимации интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Алматы (1990-1991); санитарный врач отделения гигиены детей и подростков, коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, врач-эпидемиолог санитарно-карантинного пункта Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК г. Алматы (1997-1999); санитарный врач по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК (1999-2000); заведующий оперативным отделом санитарно-эпидемиологической станции МЦ УДП РК г. Алматы (2000-2003); начальник эпидемиологического отдела управления санэпиднадзора МЦ УДП РК (2004-2006); директор РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан (2006-2020); заместитель руководителя Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан (2020); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.



