17 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1956) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Атырауской области, член Комитета по финансам и бюджету.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1978); Академию труда и социальных отношений, юрист-правовед (1999).

Трудовая деятельность: инженер по технике безопасности колхоза; преподаватель, секретарь комитета комсомола Уральского техникума механизации сельского хозяйства (1979-1982); главный инженер, секретарь парткома, заместитель председателя, председатель колхоза (1982-1995); председатель агроассоциации «Бурлинская» (1995-1996); первый заместитель акима Бурлинского района (1996-1997); аким Бурлинского района (1997-2001); заведующий отделом ТЭК и строительства аппарата акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); директор департамента промышленности и ТЭК Западно-Казахстанской области (2002-2004); начальник управления предпринимательства и промышленности ЗКО, директор департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2004-2007); директор департамента энергетики и коммунального хозяйства ЗКО (2007-2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области (2008-2012); первый заместитель акима ЗКО (01.2012-08.2012); первый заместитель акима Атырауской области (2012-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001).





назад (1956) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правовед (1982).

Трудовая деятельность: рабочий гидрометрии Кировского управления оросительных систем (1973-1974); стажер члена Тургайского областного суда (1982-1983); судья суда г. Гурьева (1983-1990); член Чимкентского областного суда (1990-1995); судья аль-Фарабийского районного суда г. Шымкента (1995-1996).

На занимаемой должности - с октября 1996 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); почетными грамотами Верховного суда РК и Союза судей РК.





назад (1969) родился- аким г. Капшагая.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, преподаватель истории; Жетысуйский государственный университет им. И. Джансугурова, экономист; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления.

Трудовая деятельность: учитель Кокозекской средней школы Сарканского района; менеджер ТОО «Эльдорадо», г. Алматы; начальник отдела аппарата акима г. Талдыкоргана; заместитель акима Коксуского района; первый заместитель акима г. Талдыкоргана (2004-2013); аким г. Текели (2013-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.





назад (1970) родилась- казахстанская эстрадная и оперная певица.

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы (ныне Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) и ее аспирантуру (2000).

Трудовая деятельность: в 1993-1995 годы работала солисткой в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла; с 1995 года работает в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы на кафедре вокала преподавателем вокально-педагогической практики.

Лауреат Международных конкурсов «Янтарный соловей», г. Калининград (1996) и «Театр Алибека Днишева», г. Алматы (1998) Также является лауреатом нескольких эстрадных международных конкурсов.





назад (1989) родился- председатель правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства».

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр-юрист (2010); Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, бакалавр-экономист (2012); Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева, бакалавр техники и технологий (2014); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, магистр государственного и муниципального управления (2018).

Трудовая деятельность: ведущий специалист РГП «Казспецэкспорт» (2012-2013); заместитель директора по финансам ТОО «МК Технострой сервис» (2013-2014); заместитель директора по строительству ТОО «ПТС-Ком» (2015-2016); генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2017); управляющий директор АО «Байтерек девелопмент», заместитель председателя правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» (2018).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.