17 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».







62 года назад (1956) родился ДЮСЕМБАЕВ Гумар Исламулы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Атырауской области, член Комитета по финансам и бюджету.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1978); Академию труда и социальных отношений, юрист-правовед (1999).

Трудовая деятельность: инженер по технике безопасности колхоза; преподаватель, секретарь комитета комсомола Уральского техникума механизации сельского хозяйства (1979-1982); главный инженер, секретарь парткома, заместитель председателя, председатель колхоза (1982-1995); председатель агроассоциации «Бурлинская» (1995-1996); первый заместитель акима Бурлинского района (1996-1997); аким Бурлинского района (1997-2001); заведующий отделом ТЭК и строительства аппарата акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); директор департамента промышленности и ТЭК Западно-Казахстанской области (2002-2004); начальник управления предпринимательства и промышленности ЗКО, директор департамента предпринимательства и промышленности Западно-Казахстанской области (2004-2007); директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области (2007-2008); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области (2008-2012); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (01.2012-08.2012); первый заместитель акима Атырауской области (2012-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001).

62 года назад (1956) родился КОЖАН Толебай Ажибекулы - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правовед (1982).

Трудовая деятельность: рабочий гидрометрии Кировского управления оросительных систем (1973-1974); стажер члена Тургайского областного суда (1982-1983); судья суда г.Гурьев (1983-1990); член Чимкентского областного суда (1990-1995); судья аль-Фарабийского районного суда г.Шымкент (1995-1996).

На занимаемой должности - с октября 1996 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); почетными грамотами Верховного суда РК и Союза судей РК.

57 лет назад (1961) родилась БАТТАЛОВА Зауреш Кабылбековна - президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане.

Родилась в Семипалатинской области. Окончила Семипалатинское педагогическое училище, учитель начальных классов и старший пионервожатый (1980); Усть-Каменогорский педагогический институт (1987).

Трудовая деятельность: старшая пионервожатая и учитель начальных классов школы с.Черемушки Бескарагайского района Семипалатинской области (1980-1987); учитель начальных классов средней школы №38 г.Семипалатинск (1987-1991); заместитель директора по учебно-методической работе школы-лицея №38 г.Семипалатинск (1991-1993); директор частной школы «Куаныш» г.Семипалатинск (1993-1994); начальник управления образования г.Семипалатинск (1994-1995); начальник Семипалатинского областного департамента образования (1995-1997); директор общественного детского фонда «Балауса» (1997-1999); депутат Сената Парламента РК (1999-2005).

49 лет назад (1969) родился КАЙНАРБЕКОВ Талгат Канатович - аким г.Капшагай.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, преподаватель истории; Жетысуйский государственный университет им. И.Джансугурова, экономист; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления.

Трудовая деятельность: учитель Кокозекской средней школы Сарканского района; менеджер ТОО «Эльдорадо», г.Алматы; начальник отдела аппарата акима г.Талдыкорган; заместитель акима Коксуского района; первый заместитель акима г.Талдыкорган (2004-2013); аким г.Текели (2013-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.

48 лет назад (1970) родилась ЗАБИРОВА Толкын Тохтаубаевна - казахстанская эстрадная и оперная певица.

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы (ныне Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) и ее аспирантуру (2000).

Трудовая деятельность: в 1993-1995 годы работала солисткой в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла; с 1995 года работает в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы на вокальной кафедре преподавателем вокально-педагогической практики.

Лауреат Международных конкурсов: «Янтарный соловей» г.Калининград (1996), и «Театр Алибека Днишева» г.Алматы (1998) Также является лауреатом нескольких эстрадных международных конкурсов.