17 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Отмечается в системе международных дней ООН ежегодно. Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году и впервые отмечался 17 октября 1993 года. Такая дата была выбрана неслучайно. 17 октября 1987 года на парижской площади Трокадеро собрались на митинг против нищеты около 100 тысяч правозащитников из нескольких стран мира. Цель Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты - привлечь внимание общественности к важности решения проблемы нищеты и бедности, особенно актуальной для развивающихся стран.

Международный день кредитных союзов

Отмечается ежегодно в третий четверг октября. Профессиональный праздник работников всех видов потребительских кооперативов был учрежден в 1948 году.

Кредитный союз - это организация финансовой взаимопомощи граждан, действующая на неприбыльной кооперативной основе и являющаяся некоммерческой альтернативой банкам. Одни члены союза кредитуют других на условиях, которые определяются самими участниками союза. Задача этих организаций - не получение прибыли, а обеспечение финансового благосостояния их членов. Задача этого международного праздника - повысить осведомленность людей о кредитных союзах, предоставить информацию об особенностях функционирования и достижениях этих организаций.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Казалинском районе Кызылординской области установлен памятник Жанкоже батыру.

Жанкожа Нурмухаммедулы - герой национально-освободительного движения казахского народа, жившего в низовьях Сырдарьи в XVIII-XIX веках. Тогда разрозненные казахские общины и роды находились под постоянным гнетом завоевателей из Кокандского и Хивинского ханств, притеснений царской России. Жанкожа батыр одним из первых выступил и организовал мощное движение против оккупантов.

В 1992 году Святой Престол и Республика Казахстан официально заключили дипломатические отношения, Казахстан стал первым из стран Содружества Независимых Государств, установившим официальные отношения с Ватиканом. В 1998 году подписан Договор о взаимном сотрудничестве между Ватиканом и Казахстаном.

В 2011 году в Алматы состоялось открытие памятника казахскому композитору, Халық Қаһарманы, Лауреату государственной премии РК, дирижеру Нургисе Тлендиеву.

Памятник представляет собой фигуру композитора в полный рост на постаменте. Автор - лауреат государственной премии, кавалер ордена «Құрмет», архитектор Казбек Жарылгапов. Основание выполнено из гранита, скульптура - из бронзы, общая высота памятника – 9 метров.

В 2016 году в городе Мариборе (Словения) состоялось открытие Почетного консульства Республики Казахстан. Посол Казахстана в Австрии и Словении Кайрат Сарыбай вручил Почетному консулу Горазду Шифреру консульский патент, выразив уверенность, что он внесет весомый вклад в укрепление связей между странами. Казахстанский дипломат рассказал о перспективах двустороннего взаимодействия со Словенией и отметил заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении сотрудничества в различных сферах.

В 2017 году в сакральную Карту внесли одну из достопримечательностей Петропавловска - музейный комплекс «Резиденция Абылай хана», в который помимо основного корпуса, также входит здание ханской канцелярии, гостевой дом и бани. Экспозиции в четырех залах рассказывают о деятельности Абылай хана.

В 2017 году в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась книжно-иллюстрированная выставка «Болашаққа бағдар - рухани жаңғыру», на которой отдельным направлением были представлены книги на латинице, изданные в 1929-1940 годы. Это первый казахский алфавит на основе латинской графики, ранние издания о языкознании, произведения Абая, издания репрессированных писателей Ахмета Байтурсынова, Сакена Сейфуллина.

В 2018 году рейтинг Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в категории «Инфраструктура» вывел Казахстан на первое место в мире по доступности энергоснабжения.