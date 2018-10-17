17 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».







ДАТЫ



Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Отмечается в системе международных дней ООН ежегодно. Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году и впервые отмечался 17 октября 1993 года. Такая дата была выбрана неслучайно. 17 октября 1987 года на парижской площади Трокадеро собрались на митинг против нищеты около ста тысяч правозащитников из нескольких стран мира. Цель Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты - привлечь внимание общественности к важности решения проблемы нищеты и бедности, особенно актуальной для развивающихся стран.



СОБЫТИЯ

В 1992 году Святой Престол и Республика Казахстан официально заключили дипломатические отношения, Казахстан стал первым из стран Содружества Независимых Государств, установившим официальные отношения с Ватиканом. В 1998 году подписан Договор о взаимном сотрудничестве между Ватиканом и Казахстаном.

В 2001 году Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев подписал Указ о совершенствовании государственного управления в области охраны здоровья граждан, согласно которому Агентство Республики Казахстан по делам здравоохранения реорганизовано в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

В 2009 году в рамках уникального проекта «Казахская библиотека», реализуемого посольством Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия совместно с немецкими издательствами «J&D Dagyeli Verlag», «Önel Verlag&Druck» и «Schiler Verlag», была представлена книга «Минута молчания на краю света» Олжаса Сулейменова - известного поэта, дипломата и общественно-политического деятеля Казахстана.

В 2011 году в Алматы состоялось открытие памятника казахскому композитору, Халық Қаһарманы, Лауреату государственной премии РК, дирижеру Нургисе Тлендиеву.

Памятник представляет собой фигуру композитора в полный рост на постаменте. Автор - лауреат государственной премии, кавалер ордена «Құрмет», архитектор Казбек Жарылгапов. Основание выполнено из гранита, скульптура - из бронзы, общая высота памятника - 9 метров.

В 2012 году предприниматель из района Турара Рыскулова Жамбылской области Сауранбай Доненбаев, возглавляющий крестьянское хозяйство «Шаушен», построил на собственные средства в ауле Жарлысу интернат для детей чабанов стоимостью свыше 150 млн. тенге. Новое здание, включающее спальни на 40 человек, игровой и музыкальный залы, столовую и санузлы, гостевые комнаты для родителей, было принято на баланс района.

В 2013 году три главные награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль» и «Лучшая роль второго плана» завоевал коллектив государственного русского драматического театра им. Ф.М. Достоевского из города Семея на II Международном фестивале «Театральный АтомГрад-2013», прошедшем в городе Димитровград Российской Федерации. Русский театр из Казахстана на фестивале представил мелодраму «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной в постановке московского режиссера Юлии Ауг.

В 2016 году павлодарцы Дмитрий Федькович и Ангелина Яницкая стали серебряными призерами финального этапа Кубка мира по спортивной акробатике, который завершился в польском Жешуве. В соревнованиях приняли участие атлеты из Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Китая, Бельгии и других стран мира.

В 2017 году в Париже в рамках международной презентации национальной программы «Рухани жаңғыру» состоялась торжественная церемония передачи книг Национальной академической библиотекой Казахстана Библиотеке языков и цивилизаций (BULAC).

Переданные в фонд библиотеки 200 книг вызовут живой интерес у читателей библиотеки и позволят ближе познакомиться с традицией, культурой и искусством казахского народа, а также узнать больше о достижениях этой огромной страны.

В 2017 году в сакральную Карту внесли одну из достопримечательностей Петропавловска - музейный комплекс «Резиденция Абылай хана», в который помимо основного корпуса, также входит здание ханской канцелярии, гостевой дом и бани. Экспозиции в четырех залах рассказывают о деятельности Абылай хана.

В 2017 году в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась книжно-иллюстрированная выставка «Болашаққа бағдар - рухани жаңғыру», на которой отдельным направлением были представлены книги на латинице, изданные в 1929-1940 годы. Это первый казахский алфавит на основе латинской графики, ранние издания о языкознании, произведения Абая, издания репрессированных писателей Ахмета Байтурсынова, Сакена Сейфуллина.