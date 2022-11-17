17 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

82 года назад (1940-2018) родился БАЙПАКОВ Карл Молдахметович - казахстанский ученый-археолог, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан; академик Национальной академии наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан.

Родился в Талгаре Алматинской области. Окончил Ленинградский государственный университет (1963).

Трудовая деятельность: аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР (1963-1991); почетный директор Института археологии имени А.Х. Маргулана МОН РК, научный консультант компании «Археологическая экспертиза» (1991-2010); председатель ОО «Казахстанское археологическое общество» (2011-2016); исполняющий обязанности директора казахстанского Центра сближения культур (2016-2017); заведующий отделом урбанизации и номадизма Института археологии имени А.Х. Маргулана (2017-2018).

Награжден орденами «Барыс» ІІІ степени (2010), «Парасат»; удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби (2017).

61 год назад (1961) родился ТОРГАЕВ Беккали Нургалиевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый агроном-полевод (1984); Казахский университет путей сообщения, экономика (2012).

Трудовая деятельность: агроном-семеновод совхоза «Коккайнарский», старший, главный агроном совхоза «Талапты» Кордайского района (1984-1993); директор совхоза «Бурненский» Жуалынского района (1993-1998); заместитель акима Байзакского района (1998-2005); начальник управления земельных отношений акимата Жамбылской области (01.2005-02.2005); заместитель начальника, начальник управления земельных отношений города Алматы (2005-2009); аким Ауэзовского района Алматы (2009-2015); аким Бостандыкского района Алматы (2015-2018); аким Алмалинского района Алматы (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудными знаками «Белсенді қызметі үшін» (2014), «Үздік мемлекеттік қызметші» (2015), «Еңбегі үшін» (2019).

54 года назад (1968) родилась АЙСАГАЛИЕВА София Серикбаевна - заместитель председателя правления фонда «Қазақстан халқына».

Окончила Казахский государственный университет, математик (1990); Маастрихтскую школу менеджмента, магистр экономики (1999).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Казахской государственной академии управления Алматы (1993-1998); менеджер государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям (01.1998-08.1998); начальник управления статистики строительства и инвестиций Агентства по статистике Республики Казахстан г. Алматы (1999-2000); директор департамента инвестиционной политики Министерства экономики Республики Казахстан Астаны (2000-2001); вице-министр МЭ РК (2001-2002); председатель Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли РК (2001-2002); заместитель председателя Агентства таможенного контроля РК (2002-2003); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация Форум предпринимателей Казахстана» (2003-2007); советник Премьер-Министра РК (05.2007-06.2007); заместитель председателя Комитета таможенного контроля МФ РК (2007-2009); директор департамента международных отношений МФ РК (2009-2010); заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2010-2016); и.о. председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2016-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Астананың 10 жылдығы» (2008), к 10-летию Шанхайской организации сотрудничества (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2012); нагрудным знаком «За отличную службу в Таможенных органах» III ст. (2009); ведомственной наградой «Отличник финансовой системы» (2012).

46 лет назад (1976) родился БЕКТЕМБАЕВ Мейрам Еркенович - директор Государственного архива Астаны.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1999.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество в РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (с 1998 года); главный специалист управления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2002); заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по г. Астана» (2002-2004); заместитель главного инженера - начальник отдела приема и выдачи документов и оказания информационных услуг РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (2004-2006); начальник отдела кадров и делопроизводства, заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по Восточно-Казахстанской области» (2006-2007); начальник юридического отдела КФ «Национальный Центр химической безопасности и управления отходами» (2007-2008); директор ТОО «Дипломат Строй Сервис» РГКП «ХОЗУ МИД РК» (2008-2011); начальник юридического отдела Евразийского национального университета им. Льва Гумилева (2011-2012); вице-президент АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» МФ РК (2012-2013); заместитель директора ГУ «Назарбаев Центр» (2013-2014); заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (с 2014 года); директор Государственного архива г. Нур-Султан.



