17 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1940-2018) родился- казахстанский учёный-археолог, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан; академик Национальной академии наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан.

Родился в г. Талгаре Алматинской области. Окончил Ленинградский государственный университет (1963).

Трудовая деятельность: аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР (1963-1991); почетный директор Института археологии имени А.Х. Маргулана МОН РК, научный консультант компании «Археологическая экспертиза» (1991-2010); председатель ОО «Казахстанское археологическое общество» (2011-2016); исполняющий обязанности директора казахстанского Центра сближения культур (2016-2017); заведующий отделом урбанизации и номадизма Института археологии имени А.Х. Маргулана ( 2017-2018).

Награжден орденами «Барыс» ІІІ степени (2010), «Парасат»; удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби (2017).





назад (1961) родился- аким Алмалинского района г. Алматы.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый агроном-полевод (1984).

Трудовая деятельность: агроном-семеновод совхоза «Коккайнарский», старший, главный агроном совхоза «Талапты» Кордайского района (1984-1993); директор совхоза «Бурненский» Жуалышского района (1993-1998); заместитель акима Байзакского района (1998-2005); начальник управления земельных отношений акимата Жамбылской области (01.2005-02.2005); заместитель начальника, начальник управления земельных отношений города Алматы (2005-2009); аким Ауэзовского района города Алматы (2009-2015); аким Бостандыкского района города Алматы (2015-2018).

На занимаемой должности - с сентября 2018 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001).





назад (1962) родился- первый заместитель акима Павлодарской области.

Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1984); Университет имени Д. Кунаева, бакалавр юриспруденции (2009).

Трудовая деятельность: главный специалист, начальник отдела архитектурно-строительного контроля г. Алматы (2005-2008); директор департамента оценки мониторинга инвестиционных проектов и департамента капитального строительства АО «МЦПС» Хоргос», г. Алматы (2009-2011); заместитель директора департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Алматы (2011-2013); заместитель председателя Комитета строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК (2013-2014); директор департамента развития инфраструктуры экономики, директор департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК (2014-2017); директор департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК (07.2017-11.2017).

На занимаемой должности - с ноября 2017 года.





назад (1976) родился- директор Государственного архива г. Нур-Султана.

Родился в г. Караганда. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1999.

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество в РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (с 1998 года); главный специалист управления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2002); заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по г. Астана» (2002-2004); заместитель главного инженера - начальник отдела приема и выдачи документов и оказания информационных услуг РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (2004-2006); начальник отдела кадров и делопроизводства, заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по Восточно-Казахстанской области» (2006-2007); начальник юридического отдела КФ «Национальный Центр химической безопасности и управления отходами» (2007-2008); директор ТОО «Дипломат Строй Сервис» РГКП «ХОЗУ МИД РК» (2008-2011); начальник юридического отдела Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2011-2012); вице-президент АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» МФ РК (2012-2013); заместитель директора ГУ «Назарбаев Центр» (2013-2014); заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (с 2014 года).