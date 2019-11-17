17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/60/5), третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Цель Всемирного дня памяти жертв ДТП заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

Международный день студентов

Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 года.

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Казахстане

Постановление об его утверждении подписал Премьер-Министр Аскар Мамин. Отмечается в третье воскресенье ноября.

В этот день поздравляют всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

День национального возрождения в Азербайджане

Для азербайджанцев 17 ноября 1988 года стало днем начала национально-освободительного движения, в результате которого была провозглашена независимость Азербайджана. В 1992 году был учрежден соответствующий государственный праздник - День национального возрождения.

СОБЫТИЯ

В 1837 году (17-24 ноября) восставшие под руководством Исатая и Махамбета начали войну с войсками хана Жанкуста.

Исатай Тайманов (1791-1838) - один из руководителей восстания казахской бедноты в Западном Казахстане. Возглавил движение казахов, возмущённых захватом всех наиболее плодородных земель в междуречье Урала и Волги знатью Внутренней (Букеевской) Орды, а также земель по реке Урал - Уральским казачьим войском.

Махамбет Утемисов (1803-1846) - поэт (акын), до восстания был придворным поэтом при ставке Жангир-Керей-хана, один из руководителей восстания казахов в Западном Казахстане.

В 1993 году создано общество дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева, которое играет важную роль в развитии двусторонних казахстанско-азербайджанских взаимоотношений и вносит определенный вклад в дело укрепления дружественных связей между Астаной и Баку.

В 2005 году группа альпинистов казахстанской спортивной экспедиции «Казахстан - Антарктида-2005» в составе с Баглана Жунусова, Ерванда Ильинского, Виктора Иванова и Сергея Лаврова взошла на безымянную вершину самой южной и холодной точки планеты. Усилиями первопроходцев на карте Антарктиды появились вершины «Қазақстан шыңы», «Астана шыңы», «Қазақстан халықтары Ассамблеясы шыңы», «Әл-Фараби шыңы», «Оңтүстік Олимп биіктігі».

В 2010 году в Алматы в Уйгурском театре музыкальной комедии имени К. Кужамьярова прошло торжественное вручение международной Сократовской премии известному казахстанскому хореографу Булату Аюханову за личный вклад в развитие мировой культуры. Эта высокая награда символизирует наивысшую степень международного признания высоких достижений в профессиональной сфере. Булат Аюханов стал первым лауреатом этой премии в Казахстане.

В 2014 году была издана 100-томная серия казахского фольклора «Бабалар сөзі». В собрание вошли тексты, записанные на чагатайском, классическом арабском, новоарабском и латинском алфавите.

На сегодня Казахстан является единственным в мире государством, которое собрало, научно систематизировало многовековое народное творчество и выпустило в виде 100-томного академического издания.

В 2014 году в Костанае впервые был издан сборник стихотворений, авторами которых являются незрячие поэты. В «Радугу чувств» - так называется книга - вошли сочинения девяти «особенных» поэтов со всей области.

В 2016 году были учреждены 75 ежегодных государственных стипендий Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в области культуры. Ежемесячный размер стипендии составляет 20-кратный месячный расчетный показатель.

В 2016 год были изменены границы (черты) города Рудный, Костанайского и Тарановского районов Костанайской области» путем включения в границы (черты) города областного значения Рудный части земель Костанайского и Тарановского районов общей площадью 5 288 гектаров.

В 2017 году в Голливуде на Hollywood Music in Media Awards (с англ. «Голливудские награды за музыку в средствах информации») песня в исполнении Димаша Кудайбергена победила как лучший саундрек к видеоигре «Moonlight Blade».

В 2017 году четырехкратная чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова стала послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.