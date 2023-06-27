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    17 незаконно установленных киосков снесли в Алматы

    27 Июня 2023, 15:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается снос незаконно установленных киосков - на сегодня демонтированы 17 объектов торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления предпринимательства и инвестиций города, демонтированы шесть незаконно установленных объектов торговли на пересечении улиц Жандосова и Розыбакиева, восемь объектов – по проспекту Абая, 50, и три объекта на пересечении улиц Мустафина и Биржана в микрорайоне Орбита-4.

    Сообщается, что такие меры принимаются в целях борьбы с незаконно установленными нестационарными объектами торговли (НОТ), которые наносят ущерб внешнему облику города, нарушают благоустройство, захламляют мусором тротуары и участки дорог.

    «Сотрудниками управления предпринимательства и инвестиций Алматы было выявлено отсутствие разрешительных документов на ведение торговой деятельности. С владельцами незаконно установленных торговых объектов проведены разъяснительные беседы, после чего предприниматели демонтировали объекты добровольно. В случае отказа владельцев на самостоятельный демонтаж незаконно установленные нестационарные объекты торговли будут демонтированы в принудительном порядке», - отметили в управлении.

    Как правило, незаконно устанавливаемые киоски расположены на тротуарах и обочинах дорог, без соблюдения правил благоустройства, с нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм.

    Напомним, по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в текущем году впервые были приняты «Правила установки нестационарных объектов торговли на территории города Алматы и в пригородной зоне», где четко определен порядок установки НОТ. Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке. По итогам мониторинга в 2022 году по Алматы было выявлено свыше 500 незаконно установленных НОТ, из которых на сегодняшний день демонтировано 120 объектов.

    Ранее по решению суда снесли кафе с торговыми павильонами севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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