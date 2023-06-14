17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 17 млн тенге собрали несколько предпринимателей области Абай для помощи пострадавшим в пожаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную палату предпринимателей «Атамекен».

Все средства, полученные от сбора, идут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай.

С самых первых дней пожара предприниматели и просто неравнодушные граждане оказывают круглосуточную посильную помощь для бесперебойной работы специалистов, задействованных в тушении пожара и устраняющих его последствия: волонтеры собирают денежные средства, приобретают и доставляют продукты, необходимые вещи, готовят горячую еды и т.д.

В связи с трагедией в области Абай Национальная палата предпринимателей «Атамекен» также призвала представителей бизнес-сообщества оказать гуманитарную помощь пожарным, спасателям и военным, борющимся с пожаром.

Для оказания гуманитарной помощи казахстанские бизнесмены обратились в созданный при акимате области Абай штаб, чтобы узнать, что именно необходимо людям, задействованным в тушении пожаров, и эвакуированным жителям.

Как сообщил и.о. председателя Палаты предпринимателей области Абай Саят Бокишев, были оперативно собраны деньги и принято решение оказать целевую гуманитарную помощь как пожарным, так и людям, размещенным в эвакуационных пунктах, оставившим все свое имущество в пожаре и нуждающимся в поддержке.

«Мы получили список вещей первой необходимости и продуктов, которые в данный момент нужны людям, работающим по восстановлению ущерба, причиненного пожаром, и пострадавшим жителям. Среди них: продукты, средства гигиены и предметы одежды. Мы сразу же выехали, закупили все необходимые товары и доставили необходимое в один из эвапунктов – общежитие Электротехнического колледжа, также горячее питание и другие продукты отправили в село Каштак через клуб внедорожников «Колея», организовывающий ежедневный сбор и доставку пожарным», – рассказал Саят Бокишев.

Председатель наблюдательного совета ТОО «СЕМАЗ» Асемхан Доскужанов также рассказал об оказанной помощи.

«Бизнесменами собрано 17 млн тенге и направлены в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» для оказания помощи пострадавшим жителям региона», – сказал он.

Предприниматели направляют средства в благотворительный фонд, а также лично привозят продукты и необходимые вещи на базу палаты или непосредственно в эвапункты и штабы, а также предоставляют поваров и рабочую силу. Впредь они намерены продолжать оказывать необходимую помощь людям в восстановлении жилищных и социальных условий.